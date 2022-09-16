Контрнаступ ЗСУ спонукав Росію оголосити масове вербування в армію, — ISW

Керівництво РФ і пропагандисти активно закликають вирушити на війну, тоді як Кремль поки не наважується оголосити загальну мобілізацію.

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Контрнаступальні дії Збройних Сил України у Харківській області спонукали представників керівництва РФ та пропагандистів активно агітувати росіян за добровільну участь у повномасштабній війні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 вересня.

Аналітики зазначили, що президент Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров закликав усі суб'єкти федерації розпочати самомобілізацію, не чекаючи, поки Кремль оголосить воєнний стан. Чеченський лідер висловив думку, що від кожного суб'єкта має бути набрано щонайменше 1 тис. військових. Цю ініціативу публічно підтримали кілька російських губернаторів. Зі свого боку, пропагандистка Маргарита Симоньян підтримала необхідність того, щоб росіяни добровільно брали участь у війні. Водночас окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов оголосив про створення двох добровольчих батальйонів.

Автори звіту констатували, що раніше чиновники Кремля та пропагандисти не закликали до вербування по всій країні, з чого можна зробити висновок, що до цього їх спонукає поразка Збройних сил РФ у Харківській області. Аналітики припустили, що така форма набору до армії забезпечить велику підтримку Кремля серед націоналістичних діячів, які критикують Міноборони РФ.

Тим часом українські війська продовжують наступати у східній частині Харківської, північної Луганської та східної Донецької областях — дії ЗСУ змушують російські сили залишити деякі райони на сході України та зміцнити позиції на інших напрямках. З усім тим, військам РФ, ймовірно, буде складно утримувати свої оборонні рубежі, якщо українські сили продовжуватимуть просуватися на схід, зазначили в ISW.

Нагадаємо, після поразки російських військ у Харківській області речник комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов закликав оголосити в країні загальну мобілізацію.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що через провал прихованої мобілізації РФ збільшує кількість найманців у приватних військових компаніях.