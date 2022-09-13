"Іде війна, а не спецоперація": Зюганов вимагав загальної мобілізації в РФ

За словами лідера російських комуністів, росіяни не мають права програти війну, тому потрібна повна мобілізація та закони воєнного часу.

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У вівторок, 13 вересня, на засіданні в Держдумі лідер комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов закликав оголосити в країні загальну мобілізацію, бо в Україні триває не спецоперація, а війна. Зюганов попередив, що для РФ вона може закінчитися або перемогою, або поразкою. Про це повідомляє інтернет-видання Sota.

За словами Зюганова, операцію можна зупинити будь-коли, війну ж припинити не можна.

"Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права", — пояснив лідер комуністів, додавши, що панікувати не варто, а потрібна повна мобілізація та закони воєнного часу.

Нагадаємо, що жителі РФ написали 145 тис. доносів у Роскомнагляд за останні пів року. Співробітникам відомства надходили скарги на "фейки" про війну в Україні та повідомлення про дискредитацію російської армії. Для порівняння, торік доносів було на 25,5% менше.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ муніципальні депутати підписали спільну петицію про відставку Путіна. Ініціативу підтримали 18 політиків із кількох округів Москви, Петербурга та Колпіно. Після невдач російських військ під Харковом Путін може вдатися до ядерної зброї. Так вважає колишня заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер. У спробі залякати українців і західних партнерів керівництво Кремля може розпорядитися про демонстраційний ядерний удар над Чорним морем або удар по військовому об'єкту ЗСУ.