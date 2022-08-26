Росіяни написали 145 тисяч доносів у Роскомнагляд усього за пів року

Регулятор отримував повідомлення про нібито фейки про війну РФ проти України. Загальна кількість доносів зросла на 25,5% порівняно з минулим роком.

За перші шість місяців 2022 року росіяни написали майже 145 тисяч доносів у Роскомнагляд. Звернення найчастіше стосувалися повідомлень про війну РФ проти України та вимоги видалити "проукраїнську пропаганду". Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Роскомнагляді порахували, що за пів року надійшло 144 835 звернень — це на 25,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

"Найбільша кількість звернень на адресу відомства надійшла в березні 2022 року. Найчастіше громадяни зверталися до Роскомнагляду з проханням видалити посилання на ресурси з проукраїнською пропагандою", — йдеться в повідомленні.

Також більшість доносів стосувалася розміщення незаконної інформації, зокрема, як стверджує Роскомнагляд, фейків про війну в Україні — 63 592 звернення.

Крім звернень, які росіяни направляли в Роскомнагляд особисто, значна їх частина була перенаправлена з різних держструктур РФ.

Нагадаємо, у липні цього року мешканець російського селища в Підмосков'ї написав заяву в поліцію на свою дружину, яка, за його словами, критикувала владу РФ і розв'язану нею повномасштабну війну проти України.

Раніше Фокус докладно розбирався, як у Росію повернулася радянська практика доносів.