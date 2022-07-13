Росіянин написав скаргу на дружину, яка розкритикувала війну РФ проти України

Житель Підмосков'я поскаржився правоохоронцям, що його дружина висловлює антиросійські настрої і налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

Житель російського селища в Підмосков'ї написав заяву в поліцію на свою дружину, яка, за його словами, критикувала владу РФ та розв'язану повномасштабну війну проти України. Про це в середу, 13 липня, повідомило видання "Московский комсомолец".

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За даними журналістів, 37-річний мешканець селища Горки-10 вирішив звернутися до правоохоронців через розбіжності у сім'ї щодо "спеціальної військової операції" в Україні. Чоловік повідомив поліції, що його дружина не лише "виражає антиросійські настрої", пов'язані з війною, а й налаштовує їхню спільну дитину проти влади РФ.

Заявник вимагав від правоохоронців вжити заходів щодо жінки. Видання також повідомило, що наразі поліція веде розгляд за фактом заяви.

Крім цього, відомо ще про кілька випадків доносів, пов'язаних із російською агресією. Так, у червні у Санкт-Петербурзі російські силовики вирвали двері зі стіни до квартири місцевого жителя Олега Білоусова, після чого провели обшук і затримали. З'ясувалося, що донос на петербуржця написав його друг, щоб той "перевиховався". А в травні в Москві поліцейські затримали місцеву мешканку Анастасію Зрячих, яка прийшла на роботу із жовто-синьою стрічкою, прикріпленою до куртки. Відомо, що до правоохоронних органів із цього приводу вирішив звернутися охоронець бізнес-центру, куди прийшла жінка, щоб підмінити на роботі свого друга.

Раніше Фокус докладно розбирався, як у Росію повернулася радянська практика доносів.

Тим часом видання "Медуза" опублікувало дані засекреченого опитування, проведеного на замовлення адміністрації президента РФ. Згідно з результатами дослідження, 30% громадян держави-агресора виступають за припинення війни проти України. При цьому майже 60% респондентів висловили певність, що бойові дії необхідно продовжувати.