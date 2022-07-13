Россиянин написал донос на жену, раскритиковавшую войну РФ против Украины

Житель Подмосковья пожаловался правоохранителям, что его супруга выражает антироссийские настроения и настраивает их ребенка против властей РФ.

Житель российского поселка в Подмосковье написал заявление в полицию на свою супругу, которая, по его словам, критиковала власти РФ и развязанную ими полномасштабную войну против Украины. Об этом в среду, 13 июля, сообщило издание "Московский комсомолец".

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По данным журналистов, 37-летний житель поселка Горки-10 решил обратиться к правоохранителям из-за разногласий в семье по поводу "специальной военной операции" в Украине. Мужчина сообщил полиции, что его жена не только "выражает антироссийские настроения", связанные с войной, но и настраивает их общего ребенка против властей РФ.

Заявитель потребовал от правоохранителей принять меры в отношении женщины. Издание также сообщило, что на данный момент полиция ведет разбирательство по факту заявления.

Помимо этого известно еще о нескольких случаях доносов, связанных с российской агрессией. Так, в июне в Санкт-Петербурге российские силовики вырвали дверь из стены в квартиру местного жителя Олега Белоусова, после чего провели обыск и задержали. Оказалось, что донос на петербуржца написал его друг, чтобы тот "перевоспитался". А в мае в Москве полицейские задержали местную жительницу Анастасию Зрячих, которая пришла на работу с желто-синей лентой, прикрепленной к куртке. Известно, что в правоохранительные органы по этому поводу решил обратиться охранник бизнес-центра, куда пришла женщина, чтобы подменить на работе своего друга.

Ранее Фокус подробно разбирался, как в Россию вернулась советская практика доносов.

Тем временем издание "Медуза" опубликовала данные засекреченного опроса, проведенного по заказу администрации президента РФ. Согласно результатам исследования, 30% граждан государства-агрессора выступают за прекращение войны против Украины. При этом почти 60% респондентов выразили уверенность, что боевые действия необходимо продолжать.