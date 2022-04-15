Страна стукачей. Как в Россию вернулся институт доносов

В России все чаще задерживают граждан по доносам их соотечественников. Почему возрождение политики стукачества было неминуемым и как доносы становятся национальной идеей?

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"Мы пришли к доносам"

Ученица: Россию же не допустили на соревнования Европы, ее отменили.

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Учительница: Я считаю, что это правильно.

Ученица: Почему?

Учительница: Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить! Вообще непонятно, причем тут Западная Украина?! До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще-то суверенное государство, там суверенное правительство.

Ученица: Но мы же не знаем всех тонкостей.

Учительница: Вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете.

Это лишь часть разговора, состоявшегося 18 марта в училище Олимпийского резерва в российском городе Пенза между Ириной Ген, 45-летней учительницей английского языка, и ученицей-восьмиклассницей. Как позже преподаватель рассказала в интервью "Радио.Свобода", дети начали спрашивать, почему Россия превратилась в страну-изгоя, а спортсменов не допускают на международные соревнования. Ген попыталась объяснить учащимся, в чем причины этого. Кто-то из учеников записал разговор на диктофон (судя по звуку, это сделала ученица, разговаривающая с педагогом), позже аудиозапись "слили" в ФСБ, где, по словам педагога, работает один из родителей в этом классе.

"Я думаю, что посыл записать меня на аудио был именно от него", — говорит учительница.

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Следственный комитет возбудил в отношении Ген уголовное дело за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ". Ей грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

"Мы сейчас пришли к доносам, мы это прекрасно видим. Почему-то именно эта ситуация, которая сложилась в мире по поводу Украины, оказалась очень болезненной для нашего общества в плане страха проиграть эту войну — ужасную, чудовищную и несправедливую. Какой-то имперский, территориальный ген доминирует в головах большинства людей — нам нужно расширяться-расширяться-расширяться, не понимая, что за этим стоит, для чего мы это делаем, зачем нам это надо", — прокомментировала Ген случившееся.

Практически в одно время с событиями в Пензе очень похожая история произошла в школе в городе Корсакове Сахалинской области. 57-летняя учительница английского языка Марина Дуброва в разговоре с учениками осудила российское вторжение в Украину. После этого запись беседы оказалась в полиции. Суд признал Дуброву виновной и оштрафовал на 30 тыс. рублей. В интервью "Сибирь.Реалии" Дуброва сказала, что знает, кто именно из учеников записал разговор.

"Думаю, что ребенок просто поделился чем-то в семье, и дальше уже эта информация распространилась и дошла до полиции", — прокомментировала учительница.

Российская паранойя

9 апреля издание The New York Times опубликовало лонгрид, посвященный теме доносов в России.

"При прямой поддержке президента Владимира Путина россияне, поддерживающие войну против Украины, начинают бороться с внутренним врагом", — пишет журналист. В качестве яркой иллюстрации происходящего автор приводит как раз случай с Мариной Дубровой в Корсакове. В издании подчеркивается, что подобные эпизоды стукачества еще не стали массовым явлением, хотя и демонстрируют развитие паранойи и поляризацию российского общества.

Сергей Громенко, историк и эксперт Украинского института будущего, считает. что доносы в РФ точно нельзя назвать единичными случаями. "На самом деле, эта кампания уже набрала такие обороты, что мы себе даже представить не можем ее реальных размеров", — комментирует он в разговоре с Фокусом.

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По словам Громенко, своеобразное возрождение стукачества в России началось с 2014 года. Тогда Уголовный кодекс дополнили сразу двумя одиозными статьями: ст. 280.1 запрещает публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (в первую очередь она была направлена против тех, кто открыто критиковал оккупацию Крыма), а ст. 354.1 наказывает за "реабилитацию нацизма".

Как отмечает историк, за это время в России сформировалось целое сообщество людей, готовых сутками просиживать в интернете, вылавливая в соцсетях "еретиков", выступающих против официальной политики РФ, и донося на них в правоохранительные органы.

"В интернет-сфере доносительство приобрело просто колоссальные масштабы, теперь оно выходит за пределы сетей и быстро наберет в офлайне такую же массовость", — уверен Громенко.

В СМИ попадают лишь самые громкие из таких случаев — когда условно пробивается очередное дно, как это случилось в истории с педагогами, разговоры которых записывали школьники, что не может не шокировать.

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Родом из СССР

Эксперт считает, что возрождение института доносов легко объяснимо.

"Мы видим мощный тренд последних лет на архаизацию российского общества. Все нормальные страны пытаются двигаться из настоящего в будущее, но Россия принципиально развернулась в противоположную сторону. И в рамках того, что вся эта государственная машина движется к теориям и практикам советской системы, невозможно избежать этого возвращения к стукачеству", — говорит Громенко.

В нынешних условиях доносы — это мощный инструмент для выявления недовольных, нелояльных граждан.

"Я бы даже не искал здесь какой-то специальной задумки [российской власти]. Просто восстановилась система, хорошо себя когда-то зарекомендовавшая", — подчеркивает собеседник Фокуса. При этом Громенко цитирует знаменитую фразу писателя Сергея Довлатова: "Мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал 4 миллиона доносов?".

Объясняя, почему рядовые российские граждане готовы стучать на своих соотечественников, историк говорит о том, что доказательство своей лояльности в России становится необходимым элементом выживания. И такое наблюдалось не только в СССР, но и в других странах, где в свое время широко практиковались доносы.

"Один из самых простых способов доказать свою лояльность — обвинить кого-то другого, это лишь просто превентивный механизм, — подчеркивает эксперт. — Вот и получается, что если ты сегодня не донесешь на учительницу, то завтра вместо тебя это сделает кто-то другой, но тогда пострадает не только учительница, а уже и на тебя косо посмотрят — а почему ты не донес?"

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Как считает Эдуард Андрющенко, украинский историк, изучающий рассекреченные дела в архиве СБУ, россияне, "стучащие" на своих соотечественников, искренне верят, что делают это во благо своей страны и государственного режима.

"Они действительно думают, что если не донести на кого-то, то американцы их завоюют и устроят там "Майдан". К тому же российская власть посылает своим лояльным гражданам четкие сигналы о том, что можно делать что угодно — бить, обрисовывать двери краской, запугивать любых оппозиционно настроенных людей, и тебе за это ничего не будет, — говорит историк. — Поэтому некоторые из них своим долгом, кроме доносов, считают именно такие действия".

В то же время эксперт полагает, что значение доносительства переоценивают.

"Изучая уголовные дела 30-х годов, я почти не вижу случаев, чтобы первопричиной возбуждения дел был донос. Конечно, доносчики тоже виноваты, на них лежит моральная ответственность, но, в первую очередь, это были преступления самого режима".

Большой брат следит за тобой

Несмотря на то, что именно случаи с двумя учительницами английского языка широко обсуждались в СМИ, это далеко не единственные примеры доносительства в сегодняшней России. В упоминавшейся выше статье The New York Times рассказывается и об истории Марата Грачева, собственника сервисного центра по ремонту техники, которого полиция задержала за плакат "Нет войне", размещенный на одной из стен его магазина. Как объяснил Грачев в комментарии, на него донес пожилой мужчина, до этого дважды говоривший сотрудникам сервиса, что они нарушают федеральный закон. За антивоенный плакат москвича оштрафовали на 100 тыс. рублей.

О другом случае пишет российский правозащитный медиапортал "ОВД-Инфо": 18 марта в Нальчике полиция по доносу задержала супругов из-за разговора о войне в Украине в столовой санатория; их сутки держали в отделе, не давая лекарств.

Вообще сегодня уже точно можно говорить о том, что стукачество в России перешло из разряда отдельных инициатив особо "сознательных" граждан в почти национальную идею. К примеру, "Новая газета" сообщала, что жители Калининграда получали смс от городских властей с призывом сдавать "провокаторов" в связи со "спецоперацией" в Украине. Уведомления были отправлены через рассылку МЧС. А партия "Справедливая Россия — За правду" (сопредседателем которой является скандальный российский писатель Захар Прилепин) даже запустила целый сайт, куда любой "бдительный" россиянин может слить информацию о "вредителях". По словам Дмитрия Кузнецова, депутата Госдумы и автора идеи, цель проекта в том, чтобы "настроить кадровую политику государства на патриотическую волну".