Исследование показало, что чем старше респонденты, тем больше среди них последователей продолжения нынешней политики Путина по отношению к Украине.

Большинство россиян выступают за продолжение войны России против Украины. Такие данные опубликовало издание "Медуза", в распоряжении которого оказались результаты закрытого опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ.

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Сообщается, что опрос был проведен в конце июня, респондентам задавали вопрос такого характера: "Одни говорят, что боевые действия в Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?". О количестве опрошенных журналистам неизвестно.

Из полученного СМИ документа стало известно, что за прекращение Россией войны на территории Украины выступают 30%. Они считают, что боевые действия нужно прекратить "как можно скорее". Еще 13% россиян затруднились дать ответ на вопрос, а 57% считаю, что вторжение на украинские территории нужно продолжать.

Рейтинг поддержки войны по возрасту:

Большинство людей в возрастной группе 18-24 выступают за прекращения военных действий в Украине — таких 56%, за продолжение выступают 19%.

Среди российских граждан, возрастом 25-34 лет окончание войны поддерживают 43%, а за продолжение — 41%. Чем старше респонденты, тем больше среди них последователей продолжения нынешней политики Путина по отношению к Украине.

Например, среди опрошенных старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72%.

Также отмечается, что среди пользователей интернета за окончание войны выступают 47% респондентов, против — 35%. Среди тех, кто смотрит телевизор, картинка более однозначная: 68% выступают за продолжение военных действий, 22% — за завершение.

Открыто эти данные ВЦЫОМ не опубликовал, на сайте организации есть результаты июньского опроса о том, поддерживают ли жители РФ "спецоперацию". По результатам опроса "скорее поддерживают" — 72%, "скорее не поддерживают" — 17%, затруднились ответить 11%.

Напомним, 17 июня Фокус опубликовал результаты опроса россиян от "Левады-центра", в котором около 40% опрошенных назвали украинское государство недружественным по отношению к РФ — 4 место среди всех стран.

Исследование показало, что большинство жителей Германии не верят, что война в Украине завершится в 2022 году. 76% опрошенных в Германии считают, что бои будут продолжаться и в 2023-м.