Засекречене опитування: 30% росіян виступають за припинення війни в Україні

Дослідження показало, що чим старші респонденти, тим більше серед них послідовників продовження нинішньої політики Путіна щодо України.

Більшість росіян виступають за продовження війни Росії проти України. Такі дані опублікувало видання "Медуза", у розпорядженні якого опинилися результати закритого опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) на замовлення адміністрації президента РФ.

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Повідомляється, що опитування проведене наприкінці червня, респондентам ставили питання такого характеру: "Одні кажуть, що бойові дії в Україні потрібно зупинити якнайшвидше. Інші вважають, що бойові дії зараз зупиняти не слід. Яка точка зору вам ближча — перша чи друга?". Про кількість опитаних журналістам невідомо.

З одержаного ЗМІ документа стало відомо, що за припинення Росією війни на території України виступають 30%. Вони вважають, що бойові дії потрібно припинити "якнайшвидше". Ще 13% росіян важко дати відповідь на запитання, а 57% вважають, що вторгнення на українські території потрібно продовжувати.

Рейтинг підтримки війни за віком:

Більшість людей вікової групи 18-24 виступають за припинення воєнних дій в Україні — таких 56%, за продовження виступають 19%.

Серед російських громадян віком 25-34 років закінчення війни підтримують 43%, а за продовження — 41%. Чим старші респонденти, тим більше серед них послідовників продовження нинішньої політики Путіна щодо України.

Наприклад, серед опитаних віком від 60 років за продовження вторгнення висловилися 72%.

Також наголошується, що серед користувачів інтернету за закінчення війни виступають 47% респондентів, проти — 35%. Серед тих, хто дивиться телевізор, картинка однозначніша: 68% виступають за продовження воєнних дій, 22% — за завершення.

Відкрито ці дані ВЦВГД не опублікував, на сайті організації є результати червневого опитування, чи підтримують жителі РФ "спецоперацію". За результатами опитування "ймовірніше підтримують" — 72%, "ймовірніше не підтримують" — 17%, важко відповісти 11%.

Нагадаємо, 17 червня Фокус опублікував результати опитування росіян від "Левади-центру", в якому близько 40% опитаних назвали українську державу недружньою щодо РФ — 4 місце серед усіх країн.

Дослідження показало, що більшість жителів Німеччини не вірить, що війна в Україні завершиться у 2022 році. 76% опитаних у Німеччині вважають, що бої триватимуть і 2023-го.