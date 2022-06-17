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Україна, Німеччина, Франція: росіяни назвали найнедружніші країни для РФ (опитування)

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Фото: РБК | До рейтингу недружніх країн потрапили США, Канада та інші

На тлі війни кількість громадян РФ, які вважають українську державу недружньою, зросла з 31% до 40%.

За рік кількість росіян, які вважають Україну недружньою для РФ, збільшилася з 31% до 40%. Найдружнішою громадяни держави-агресора вважають Білорусь. Про це свідчать дані особистого опитування, проведеного "Левада-Центром" з 26 по 31 травня серед 1 634 респондентів на території РФ.

Так, до десятки дружніх для РФ країн за версією росіян увійшли:

  • Білорусь — 72% респондентів вважають її дружньою;
  • Китай — 50%;
  • Казахстан — 34%;
  • Індія — 21%;
  • Вірменія — 20%;
  • Сербія — 12%;
  • Азербайджан — 11%;
  • Куба — 9%;
  • Венесуела — 9%;
  • Сирія — 9%.
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Водночас традиційно в рейтингу недружніх для Росії країн лідирують Сполучені Штати — проте за останній рік кількість таких, що її вважають такою, збільшилася з 66% до 73%. Повний рейтинг недружніх країн такий:

  • США — 73%;
  • Великобританія — 49%;
  • Польща — 41%;
  • Україна — 40%;
  • Німеччина — 37%;
  • Латвія — 21%;
  • Литва — 20%;
  • Франція — 13%;
  • Канада — 12%;
  • Естонія — 9%.

"Вперше за час спостереження до десятки потрапили Франція та Канада", — констатували соціологи.

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Опитування російського "Левада-Центру" проведено 26 — 31 травня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1 634 особи віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань.

Статистична похибка у вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3,4% показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2,0% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням "Левада-Центру", станом на кінець березня з Росії хотів поїхати кожен десятий громадянин.

Також ми писали, що з 1 липня росіяни не зможуть потрапити до України без віз.