Україна, Німеччина, Франція: росіяни назвали найнедружніші країни для РФ (опитування)

На тлі війни кількість громадян РФ, які вважають українську державу недружньою, зросла з 31% до 40%.

За рік кількість росіян, які вважають Україну недружньою для РФ, збільшилася з 31% до 40%. Найдружнішою громадяни держави-агресора вважають Білорусь. Про це свідчать дані особистого опитування, проведеного "Левада-Центром" з 26 по 31 травня серед 1 634 респондентів на території РФ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Так, до десятки дружніх для РФ країн за версією росіян увійшли:

Білорусь — 72% респондентів вважають її дружньою;

Китай — 50%;

Казахстан — 34%;

Індія — 21%;

Вірменія — 20%;

Сербія — 12%;

Азербайджан — 11%;

Куба — 9%;

Венесуела — 9%;

Сирія — 9%.

Водночас традиційно в рейтингу недружніх для Росії країн лідирують Сполучені Штати — проте за останній рік кількість таких, що її вважають такою, збільшилася з 66% до 73%. Повний рейтинг недружніх країн такий:

США — 73%;

Великобританія — 49%;

Польща — 41%;

Україна — 40%;

Німеччина — 37%;

Латвія — 21%;

Литва — 20%;

Франція — 13%;

Канада — 12%;

Естонія — 9%.

"Вперше за час спостереження до десятки потрапили Франція та Канада", — констатували соціологи.

Опитування російського "Левада-Центру" проведено 26 — 31 травня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1 634 особи віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань.

Статистична похибка у вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3,4% показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2,0% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням "Левада-Центру", станом на кінець березня з Росії хотів поїхати кожен десятий громадянин.

Також ми писали, що з 1 липня росіяни не зможуть потрапити до України без віз.