Україна, Німеччина, Франція: росіяни назвали найнедружніші країни для РФ (опитування)
На тлі війни кількість громадян РФ, які вважають українську державу недружньою, зросла з 31% до 40%.
За рік кількість росіян, які вважають Україну недружньою для РФ, збільшилася з 31% до 40%. Найдружнішою громадяни держави-агресора вважають Білорусь. Про це свідчать дані особистого опитування, проведеного "Левада-Центром" з 26 по 31 травня серед 1 634 респондентів на території РФ.
Так, до десятки дружніх для РФ країн за версією росіян увійшли:
- Білорусь — 72% респондентів вважають її дружньою;
- Китай — 50%;
- Казахстан — 34%;
- Індія — 21%;
- Вірменія — 20%;
- Сербія — 12%;
- Азербайджан — 11%;
- Куба — 9%;
- Венесуела — 9%;
- Сирія — 9%.
Водночас традиційно в рейтингу недружніх для Росії країн лідирують Сполучені Штати — проте за останній рік кількість таких, що її вважають такою, збільшилася з 66% до 73%. Повний рейтинг недружніх країн такий:
- США — 73%;
- Великобританія — 49%;
- Польща — 41%;
- Україна — 40%;
- Німеччина — 37%;
- Латвія — 21%;
- Литва — 20%;
- Франція — 13%;
- Канада — 12%;
- Естонія — 9%.
"Вперше за час спостереження до десятки потрапили Франція та Канада", — констатували соціологи.
Опитування російського "Левада-Центру" проведено 26 — 31 травня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1 634 особи віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань.
Статистична похибка у вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3,4% показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2,0% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.
Нагадаємо, згідно з опитуванням "Левада-Центру", станом на кінець березня з Росії хотів поїхати кожен десятий громадянин.
Також ми писали, що з 1 липня росіяни не зможуть потрапити до України без віз.