Украина, Германия, Франция: россияне назвали самые недружественные страны для РФ (опрос)
На фоне войны количество граждан РФ, считающих украинское государство недружественным, выросло с 31% до 40%.
За год число россиян, считающих Украину недружественной страной для РФ, увеличилось с 31% до 40%. Наиболее дружественной граждане государства-агрессора считают Беларусь. Об этом свидетельствуют данные личного опроса, проведенного "Левада-Центром" с 26 по 31 мая среди 1634 респондентов на территории РФ.
Так, в десятку дружественных для РФ стран по версии россиян вошли:
- Беларусь — 72% респондентов считают ее дружественной;
- Китай — 50%;
- Казахстан — 34%;
- Индия — 21%;
- Армения — 20%;
- Сербия — 12%;
- Азербайджан — 11%;
- Куба — 9%;
- Венесуэла — 9%;
- Сирия — 9%.
В то же время традиционно в рейтинге недружественных для России стран лидируют Соединенные Штаты — однако за последний год число считающих ее таковой увеличилось с 66% до 73%. Полный рейтинг недружественных стран выглядит следующим образом:
- США — 73%;
- Великобритания — 49%;
- Польша — 41%;
- Украина — 40%;
- Германия — 37%;
- Латвия — 21%;
- Литва — 20%;
- Франция — 13%;
- Канада — 12%;
- Эстония — 9%.
"Впервые за время наблюдения в десятку попали Франция и Канада", — констатировали социологи.
Опрос российского "Левада-Центра" проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
Напомним, согласно опросу "Левада-Центра", по состоянию на конец марта из России хотел уехать каждый десятый гражданин.
Также мы писали, что с 1 июля россияне не смогут попасть в Украину без виз.