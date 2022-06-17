Украина, Германия, Франция: россияне назвали самые недружественные страны для РФ (опрос)

На фоне войны количество граждан РФ, считающих украинское государство недружественным, выросло с 31% до 40%.

За год число россиян, считающих Украину недружественной страной для РФ, увеличилось с 31% до 40%. Наиболее дружественной граждане государства-агрессора считают Беларусь. Об этом свидетельствуют данные личного опроса, проведенного "Левада-Центром" с 26 по 31 мая среди 1634 респондентов на территории РФ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, в десятку дружественных для РФ стран по версии россиян вошли:

Беларусь — 72% респондентов считают ее дружественной;

Китай — 50%;

Казахстан — 34%;

Индия — 21%;

Армения — 20%;

Сербия — 12%;

Азербайджан — 11%;

Куба — 9%;

Венесуэла — 9%;

Сирия — 9%.

В то же время традиционно в рейтинге недружественных для России стран лидируют Соединенные Штаты — однако за последний год число считающих ее таковой увеличилось с 66% до 73%. Полный рейтинг недружественных стран выглядит следующим образом:

США — 73%;

Великобритания — 49%;

Польша — 41%;

Украина — 40%;

Германия — 37%;

Латвия — 21%;

Литва — 20%;

Франция — 13%;

Канада — 12%;

Эстония — 9%.

"Впервые за время наблюдения в десятку попали Франция и Канада", — констатировали социологи.

Опрос российского "Левада-Центра" проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Напомним, согласно опросу "Левада-Центра", по состоянию на конец марта из России хотел уехать каждый десятый гражданин.

Также мы писали, что с 1 июля россияне не смогут попасть в Украину без виз.