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Мир Российско-украинская война

Украина, Германия, Франция: россияне назвали самые недружественные страны для РФ (опрос)

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Фото: РБК | В рейтинг недружественных стран попали США, Канада и другие

На фоне войны количество граждан РФ, считающих украинское государство недружественным, выросло с 31% до 40%.

За год число россиян, считающих Украину недружественной страной для РФ, увеличилось с 31% до 40%. Наиболее дружественной граждане государства-агрессора считают Беларусь. Об этом свидетельствуют данные личного опроса, проведенного "Левада-Центром" с 26 по 31 мая среди 1634 респондентов на территории РФ.

Так, в десятку дружественных для РФ стран по версии россиян вошли:

  • Беларусь — 72% респондентов считают ее дружественной;
  • Китай — 50%;
  • Казахстан — 34%;
  • Индия — 21%;
  • Армения — 20%;
  • Сербия — 12%;
  • Азербайджан — 11%;
  • Куба — 9%;
  • Венесуэла — 9%;
  • Сирия — 9%.
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В то же время традиционно в рейтинге недружественных для России стран лидируют Соединенные Штаты — однако за последний год число считающих ее таковой увеличилось с 66% до 73%. Полный рейтинг недружественных стран выглядит следующим образом:

  • США — 73%;
  • Великобритания — 49%;
  • Польша — 41%;
  • Украина — 40%;
  • Германия — 37%;
  • Латвия — 21%;
  • Литва — 20%;
  • Франция — 13%;
  • Канада — 12%;
  • Эстония — 9%.

"Впервые за время наблюдения в десятку попали Франция и Канада", — констатировали социологи.

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Опрос российского "Левада-Центра" проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Напомним, согласно опросу "Левада-Центра", по состоянию на конец марта из России хотел уехать каждый десятый гражданин.

Также мы писали, что с 1 июля россияне не смогут попасть в Украину без виз.