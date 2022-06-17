Украина вводит визовый режим с Россией уже с 1 июля, — Зеленский

Кабинет министров примет решение о прекращении безвизового пропуска граждан РФ уже сегодня.

Украина вводит визовый режим для граждан РФ с 1 июля, сегодня Кабинет министров примет соответствующее решение. Об этом в пятницу, 17 июня, в своем телеграм-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, решение об отмене безвизового режима въезда граждан России на территорию Украины будет принято для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства.

"Сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией", — написал президент.

По словам Зеленского, в решении, которое сегодня примет Кабмин, визовый режим для граждан РФ вступит в силу с 1 июля.

Напомним, 25 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении визового режима с Россией, которая набрала 26 742 подписи из 25 тыс. необходимых для рассмотрения. Глава государства указал, что этот вопрос является актуальным на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Зеленский добавил, что он направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос". Позже президент заверил, что у него достаточно средств, для реализации решения об отмене безвизового режима для россиян.

Также мы писали, что с 1 марта 2020 года граждане Украины могут ездить в РФ исключительно по загранпаспортам.