"Неплохая идея": Зеленский поддержал введение визового режима с РФ

На встрече с журналистами глава государства заверил, что у него достаточно возможностей, чтобы довести этот вопрос "до положительного для украинцев результата".

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение визового режима для граждан РФ, назвав его "неплохой идеей". По словам главы государства, у него достаточно полномочий, чтобы реализовать эту инициативу. Об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами в понедельник, 6 июня, передает "РБК-Украина".

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"(Введение визового режима для граждан РФ) — это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", — сказал президент.

Напомним, 25 мая Зеленский ответил на петицию о введении визового режима с Россией, которая набрала 26 742 подписи из 25 тыс. необходимых для рассмотрения. В частности, президент поблагодарил украинцев, поддержавших эту петицию, "за активную гражданскую позицию". Глава государства указал, что этот вопрос является актуальным на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Зеленский добавил, что он направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос".

Отметим, что это не первая петиция, посвященная визовому режиму, которая попала на рассмотрение к президенту. В частности, 28 ноября в своем ответе Зеленский заверил, что Совет национальной безопасности и обороны, а также Служба безопасности Украины проанализируют, несколько действующий режим въезда граждан РФ "соответствует национальным интересам".

Тем временем последний опрос ВЦИОМа показал, что 72% жителей РФ поддерживают полномасштабную войну против Украины. В свою очередь, согласно опросу КМИС, 92% украинцев негативно относятся к России.