92% украинцев негативно относятся к России, — опрос КМИС (фото)

Больше половины опрошенных граждан сказали, что вторжение ВС РФ вызывает у них гнев и ненависть. А каждый третий признался, что испытывает страх и тревожность.

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92% украинцев негативно относятся к Российской Федерации, которая развязала полномасштабную войну. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Социологи отмечают, что в течение последних трех лет наблюдалось снижение позитивного отношения украинцев к РФ, однако во время эскалации и концентрации на границе российских войск еще 34% граждан хорошо воспринимали страну-агрессора.

Последнее исследование КМИС показывает, что полномасштабное вторжение армии России кардинально изменило ситуацию в обществе. 92% украинцев негативно относятся к РФ, только 2% поддерживают страну-агрессора.

[ + – ] 92% украинцев негативно относятся к России, — соцопрос КМИС

В КМИС отмечают, что социологи решили повторно опросить 513 респондентов, которые участвовали в февральном опросе. Тогда только 50% опрошенных граждан негативно относились к России, а 35% — позитивно.

[ + – ] 92% украинцев негативно относятся к России

"Кардинальным является изменение взглядов тех, кто имел хорошее отношение к РФ и тех, кто имел неопределенное отношение к ней. Да, 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь плохо относятся к ней. Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили сейчас ответить "не определились". Среди тех, кто имел неопределенное отношение к РФ, 97% сейчас уже плохо к ней относятся", — говорится в пресс-релизе Киевского международного института социологии.

[ + – ] 92% украинцев негативно относятся к России

По данным КМИС, абсолютное большинство граждан во всех регионах Украины негативно относятся к РФ. Самый большой показатель зафиксирован в центральных областях — 95%, а наименьший в восточных — 85%.

[ + – ] 92% украинцев негативно относятся к России

Отдельно социологи попытались выяснить, какие чувства у граждан вызывает полномасштабная война, которую развязала Россия. Среди всех опрошенных респондентов 53% выбрали пункт "гнев, ненависть и отвращение", 52% — "гордость за Украину и армию", 38% заявили, что испытывают страх и тревожность, а 19% — шокированы происходящем в Украине.

[ + – ] Война против РФ у 53% украинцев вызывает гнев и ненависть

Социологический опрос КМИС был проведен в период с 13 по 18 мая, в ходе которого опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. Статистическая погрешность такой выборки при обычных обстоятельствах не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — близких к 25%, 1,5% — близких к 10%, 1,1% — близких к 5%.

Напомним, ранее КМИС изучал отношение украинцев к интеграции в Североатлантический Альянс в условиях полномасштабной войны. Так, 42% опрошенных респондентов считают возможным отказ от вступления в НАТО при условии получении гарантий безопасности от стран НАТО.

Также КМИС выяснял, как украинцы относятся к территориальным уступкам России ради завершения полномасштабной войны. 82% граждан категорически выступили против отказа от регионов в обмен на прекращения огня.