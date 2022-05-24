82% украинцев не поддерживают отказ от территорий ради завершения войны, — соцопрос КМИС

Только 10% граждан, участвовавших в социологическом опросе, допускают отказ от каких-то регионов для сохранения независимости Украины.

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82% украинцев не готовы идти на территориальные уступки России для прекращения полномасштабной войны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии.

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Беседуя с респондентами, социологи попросили их выбрать, с каким из двух утверждений они согласны:

для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий;

ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут существовать угрозы сохранению независимости.

[ + – ] 82% украинцев не поддерживают отказ от территорий ради завершения войны

82% опрошенных респондентов заявили, что не готовы идти ни на какие территориальные уступки России. Только 10% граждан, участвовавших в социологическом опросе, допускают отказ от каких-то регионов для сохранения независимости Украины.

[ + – ] 82% украинцев не готовы отказываться от территорий для прекращения войны

В КМИС отмечают, что во всех регионах страны респонденты выступают против территориальных уступок России. В восточных областях, где продолжаются ожесточенные бои против ВС РФ, 68% опрошенных не поддерживают такие компромиссы со страной-агрессором, а в южных — 83%.

[ + – ] 82% украинцев не готовы отказываться от территорий для прекращения войны

Среди респондентов, которые в данный момент проживают на оккупированных ВС РФ территориях, 77% выступают против любых территориальных уступок, а готовы на компромиссы лишь 18%. При этом среди тех граждан, кто после полномасштабного вторжения выехал с неподконтрольных регионов, 82% не готовы отказываться от территорий в обмен на прекращение войны.

[ + – ] 82% украинцев не готовы отказываться от территорий для прекращения войны

Социологический опрос КМИС проводился с 13 по 18 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В пресс-релизе сказано, что в исследовании участвовали 2000 респондентов старше 18 лет, а статистическая погрешность не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — близких к 25%, 1,5% — близких к 10%, 1,1% — близких к 5%.

Стоит также отметить, что КМИС опубликовал результаты другого соцопроса, в котором социологи выясняли отношение украинцев к возможному отказу от вступления в НАТО. По данным исследования, 42% респондентов считают возможным получение гарантий безопасности от стран Запада в обмен на невступление в Североатлантический Альянс.

Также сообщалось, что более 50% украинцев поддерживают легализацию оружия в стране. По данным исследования группы "Рейтинг", 80% опрошенных респондентов признают, что до полномасштабной войны не видели в этом необходимости.