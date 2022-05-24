82% українців не підтримують відмову від територій заради завершення війни, — соцопитування КМІС

Лише 10% громадян, які брали участь у соціологічному опитуванні, допускають відмову від якихось регіонів задля збереження незалежності України.

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82% українців не готові йти на територіальні поступки Росії для припинення повномасштабної війни. Про це свідчать результати соцопитування, яке було проведено Київським міжнародним інститутом соціології.

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Розмовляючи з респондентами, соціологи попросили їх обрати, з яким із двох тверджень вони згодні:

для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій;

за жодних обставин Україна не повинна відмовлятися від своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше й існуватимуть загрози збереженню незалежності.

[ + – ] 82% українців не підтримують відмову від територій заради завершення війни

82% опитаних респондентів заявили, що не готові йти на жодні територіальні поступки Росії. Лише 10% громадян, які брали участь у соціологічному опитуванні, допускають відмову від якихось регіонів задля збереження незалежності України.

[ + – ] 82% українців не готові відмовлятися від територій для припинення війни

У КМІС зазначають, що в усіх регіонах країни респонденти виступають проти територіальних поступок Росії. У східних областях, де точаться запеклі бої проти ЗС РФ, 68% опитаних не підтримують такі компроміси з країною-агресором, а у південних — 83%.

[ + – ] 82% українців не готові відмовлятися від територій для припинення війни

Серед респондентів, які зараз проживають на окупованих ЗС РФ територіях, 77% виступають проти будь-яких територіальних поступок, а готові на компроміси лише 18%. При цьому серед тих громадян, які після повномасштабного вторгнення виїхали з непідконтрольних регіонів, 82% не готові відмовлятися від територій в обмін на припинення війни.

[ + – ] 82% українців не готові відмовлятися від територій для припинення війни

Соціологічне опитування КМІС проводилося з 13 по 18 травня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У пресрелізі сказано, що в дослідженні брали участь 2000 респондентів віком від 18 років, а статистична похибка не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — близьких до 25%, 1,5% — близьких до 10%, 1,1% – близьких до 5%.

Варто також зазначити, що КМІС опублікував результати іншого соцопитування, у якому соціологи з'ясовували ставлення українців до можливої відмови від вступу в НАТО. За даними дослідження, 42% респондентів вважають за можливе отримання гарантій безпеки від країн Заходу в обмін на невступ у Північноатлантичного Альянсу.

Також повідомлялося, що понад 50% українців підтримують легалізацію зброї в країні. За даними дослідження групи "Рейтинг", 80% опитаних респондентів визнають, що до повномасштабної війни не бачили необхідності для цього.