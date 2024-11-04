Українці менше готові терпіти війну: на будь-яку тривалість згодні 63% (інфографіка)

У Донецькій і Харківській областях готовність довго терпіти війну впала майже вдвічі, найбільше готових до тривалої війни у західному регіоні.

Related video

Київський міжнародний інститут соціології регулярно ставить українцям запитання "Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?", аби оцінити динаміку настроїв у суспільстві. Результати останнього дослідження показали, що за останні 8 місяців готовність терпіти війну стільки, скільки потрібно, серед громадян впала на 10%, найбільше — серед тих, хто вірить у великий запас міцності у РФ. КМІС опитував українців з 20 вересня по 3 жовтня.

У КМІС зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення до лютого 2024 року ситуація лишалася стабільною, готовність довго нести тягар війни виказували 71-73% українців, іще 2-3% були готові терпіти один рік, близько 18-21% говорили, що запасу міцності в України вистачить іще на кілька місяців.

Суттєво впав відсоток готових терпіти війну в період між лютим і жовтнем 2024 року: останнє опитування показало, що терпіти воєнні дії стільки, скільки потрібно, згодні 63%. Водночас до 6 % виросла частка тих, на чию думку війна триватиме не менше року, тобто всього на довгий термін розраховують 69% опитаних. Відсоток тих, хто готовий терпіти війну до пів року, лишився приблизно тим самим.

Дослідники зауважують: тих, хто не зміг відповісти однозначно, побільшало з 4% до 12%, що свідчить про зростання невизначеності в суспільстві.

Вперше з початку вторгнення готових терпіти війну серед українців поменшало на 10% Фото: КМІС

В розрізі регіонів найменше настрої змінилися на Заході та в Центрі країни.

На Півдні тих, хто готовий терпіти довгий період, поменшало з 68% до 50%, у східних областях (Донецькій і Харківській) майже вдвічі — з 70% до 38%. Також у цих регіонах побільшало тих, хто говорив про умовно короткий період у кілька місяців — з 4% до 17 % і з 23% до 36% відповідно. Також зросла частка тих, хто не міг визначитися з відповіддю.

Найбільше скоротилася частка довго терпіти війну на Півдні та Сході Фото: КМІС

На готовність українців терпіти війну впливає сприйняття міцності Росії. Серед опитаних, які гірше оцінювали ресурси РФ, терпіти стільки, скільки треба, готові 77%. Серед українців, які вірять у значний запас міцності Росії, терпіти, скільки знадобиться, готові 52%.

Готовність терпіти війну залежить від оцінки сили РФ Фото: КМІС

Опитування провели методом телефонних інтерв’ю з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року в усіх регіонах України на підконтрольній уряду Україні території. Загалом було опитано 989 респондентів.

Зазначимо, ЗМІ опублікували результати останніх опитувань у день перед виборами президента США, що відбудуться 5 листопада. Опитування показали, що напередодні виборів рейтинги обох кандидатів зрівнялися.

Варто також нагадати, що 16 жовтня соціологічна служба Центру Разумкова опублікувала опитування, яке проводилося з 20 по 26 вересня 2024 року. Його результати показали, що в перемогу вірять 83% українців.