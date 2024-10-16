У перемогу вірять 83% українців: на зброю ставлять більше, ніж на перемовини, — опитування

Більшість опитаних вважатимуть перемогою повне вигнання окупантів з території України та відновлення кордонів січня 2014 року.

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Понад 80% українців мають віру в перемогу у війні проти Росії. Більшість вважають, що це станеться через 1-2 роки, а найімовірніше сприятиме цьому дозвіл бити по російській території західною зброєю. Такими є результати опитування, яке з 20 по 26 вересня 2024 року провела соціологічна служба Центру Разумкова в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

З опитаних 83% вірять у перемогу України у війні: 60% дали відповідь "так", і ще 23% — "скоріше так". Найбільше позитивних відповідей отримали від жителів центру (88%) та заходу країни (87%). На сході та півдні цифри трохи менші: 75% і 72% відповідно. Найбільше негативних відповідей дали на півдні — 21%.

83% українців вірять у перемогу Фото: Скриншот

З тим, що перемога настане через 1-2 роки, погодилися 39% респондентів. У перемогу до кінця цього року вірять 19,5% опитаних. Від 3 до 5 років триватиме війна на думку 15% українців, понад 5 років — 5 %. Не вірять у те, що застануть перемогу за свого життя, 2% опитаних.

39% очікують, що перемога настане за 1-2 роки Фото: Скриншот

47% українців відповіли, що дозвіл від країн Заходу без обмежень бити їхньою зброєю по території РФ сприятиме перемозі у війні швидше, ніж переговори. Перемовини між Україною та Росією вважають ефективнішим способом досягнення миру 29% респондентів.

Якою бачать перемогу українці

Перемогою у війні 38% опитаних вважатимуть повне вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Як знищення російської армії та повстання чи розпад всередині РФ перемогу бачать 17% опитаних. Вигнання росіян з усієї території, окрім Криму, вважатимуть перемогою 7,5 %, припинення війни навіть без повернення окупованих територій — 8%.

Більшість вважає перемогою повне вигнання військ РФ Фото: Скриншот

Соціологи зазначають, що найбільш оптимістичними очікування українців щодо перемоги були в лютому-березні 2023 року. Тоді рівно половина вважали, що Україна переможе РФ до кінця року.

Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. У ньому взяли участь 2 016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, з 1 по 6 вересня соціологи КМІС запитали 1 022 громадян України, чи виїхали б вони до США або ЄС за умови легкого отримання громадянства. Серед чоловіків висловили бажали залишитися 70% респондентів.

За даними опитування компанії Gradus Research до Дня незалежності України в серпні 2024 року, більше половини українців вважали, що війна стане поштовхом до посилення обороноздатності країни. Відновлення пошкодженої інфраструктури та міст опитані розглядали одночасно і як можливість, і як виклик.