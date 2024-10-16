В победу верят 83% украинцев: на оружие ставят больше, чем на переговоры, — опрос

Большинство опрошенных будут считать победой полное изгнание оккупантов с территории Украины и восстановление границ января 2014 года.

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Более 80% украинцев верят в победу в войне против России. Большинство считают, что это произойдет через 1-2 года, а способствовать этому скорее всего будет разрешение бить по российской территории западным оружием. Таковы результаты опроса, который с 20 по 26 сентября 2024 года провела социологическая служба Центра Разумкова в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине.

Из опрошенных 83% верят в победу Украины в войне: 60% дали ответ "да", и еще 23% — "скорее да". Больше всего положительных ответов получили от жителей центра (88%) и запада страны (87%). На востоке и юге цифры немного меньше: 75% и 72% соответственно. Больше всего отрицательных ответов дали на юге — 21%.

83% украинцев верят в победу Фото: Скриншот

С тем, что победа наступит через 1-2 года, согласились 39% респондентов. В победу до конца этого года верят 19,5% опрошенных. От 3 до 5 лет продлится война по мнению 15% украинцев, более 5 лет — 5%. Не верят в то, что застанут победу при своей жизни, 2% опрошенных.

39% ожидают, что победа наступит через 1-2 года Фото: Скриншот

47% украинцев ответили, что разрешение от стран Запада без ограничений бить их оружием по территории РФ будет способствовать победе в войне быстрее, чем переговоры. Переговоры между Украиной и Россией считают более эффективным способом достижения мира 29% респондентов.

Какой видят победу украинцы

Победой в войне 38% опрошенных будут считать полное изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Как уничтожение российской армии и восстание или распад внутри РФ победу видят 17% опрошенных. Изгнание россиян со всей территории, кроме Крыма, будут считать победой 7,5%, прекращение войны даже без возвращения оккупированных территорий — 8%.

Большинство считает победой полное изгнание войск РФ Фото: Скриншот

Социологи отмечают, что наиболее оптимистичными ожидания украинцев относительно победы были в феврале-марте 2023 года. Тогда ровно половина считали, что Украина победит РФ до конца года.

Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. В нем приняли участие 2 016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, с 1 по 6 сентября социологи КМИС спросили 1 022 граждан Украины, выехали ли бы они в США или ЕС при условии легкого получения гражданства. Среди мужчин выразили желали остаться 70% респондентов.

По данным опроса компании Gradus Research ко Дню независимости Украины в августе 2024 года, более половины украинцев считали, что война станет толчком к усилению обороноспособности страны. Восстановление поврежденной инфраструктуры и городов опрошенные рассматривали одновременно и как возможность, и как вызов.