Даже при легком получении гражданства: 79% украинцев не переехали бы в США и ЕС, — опрос

Социологи КМИС опросили 1022 граждан Украины и большинство из них не намерены уезжать из страны. Среди мужчин желают остаться 70% респондентов.

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79% украинцев не согласились бы переехать в Соединенные Штаты Америки или в одну из стран Европы даже при условии, что им легко выдадут гражданство. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Опрос проводился в период с 1 по 6 сентября методом телефонных интервью. Всего удалось опросить 1022 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях в возрасте от 18 лет.

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Социологи задали респондентам вопрос о том, смогли бы ли они переехать в США или ЕС, если бы без условий получили паспорт. Результаты оказались следующими:

79% — нет;

19% — да;

2% — тяжело сказать.

В сентябре 2022 года результаты показывали, что отказались бы от западного гражданства 91% опрошенных граждан, а в октябре 2020 года таких было 69%.

Также социологи выяснили, что 74% молодых украинцев, в возрасте от 18 до 29 лет намерены оставаться в стране. Похожая тенденция наблюдается и среди лиц в возрасте 30-44 лет, где таких 75%.

Большая часть украинцев не согласилась бы переехать в США или Европу Фото: КМИС

Опрос КМИС показал, что около 70% мужчин не желают покидать Украину, а уехать хотят только 27% опрошенных граждан. Среди женщин цифры немного выше: 80% желают остаться, а 18 — намерены переехать.

Большая часть украинцев не согласилась бы переехать в США или Европу Фото: КМИС

"Подавляющее большинство украинских мужчин мобилизационного возраста даже при наличии легальных возможностей не хотели бы покидать Украину", — подытожили в КМИС.

Напомним, 29 августа сообщалось, что до 80% украинцев не согласны с требованиями РФ и не откажутся от земли, НАТО и ЕС. Гарантии безопасности, полученные от стран Запада, могут защитить Украину от возможной следующей войны, уверена половина украинцев. В августе 2024 года они не желают уступать территории ради мира, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного 8–15 августа.