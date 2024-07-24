Неожиданный результат: почему в Украине увеличивается процент желающих мира с Россией

Соцопросы показывают желание населения быстро завершить войну с Россией. Общество не принимает идею ведения боевых действий на десятилетия ради возврата к границам 1991 года. Фокус поговорил с экспертами и выяснил, к чему приведет такая тенденция.

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В Украине стремительно увеличивается процент людей, готовых на территориальные уступки ради окончания полномасштабной войны с Россией. Тенденция характерна для всех регионов страны: как для запада, так и для юго-востока. С мая 2023 года доля таких украинцев увеличилась более чем в три раза: с 10 до 32%, показало недавнее исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Число не готовых отказаться от потерь территорий любой ценой упало с 84 до 55%. Среди готовых к территориальным уступкам 73% хотят, чтобы в дальнейшем между Украиной и РФ закрыли границы, ввели визовый и таможенный режимы. Еще 16% считают, что страны должны установить дружеские отношения: с открытыми границами и без визового режима.

Нашелся и 1% тех, кто считает, что Россия и Украина могут превратиться в одно государство. Стремление к миру с агрессором подкрепляется другой тенденцией: почти половина респондентов (46%) заявила, что развязав войну россияне стремятся уничтожить украинскую нацию. Еще 16% считают, что Россия желает сделать из Украины "марионеточное государство". Лишь 5% полагают, что Москва "проводит денацификацию и демилитаризацию" без посягательства на независимость Украины.

Представители власти еще в начале июля 2024 года отвергали возможность сдачи России территорий ради завершения боевых действий. Глава Офиса президента Украины в начале июля заявлял, что Киев прислушивается к любым советам о достижении справедливого мира.

"Но мы не готовы пойти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей… Независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", — подчеркивал он.

Украинцы не готовы к длительной войне

В условиях большой войны, которая длится уже третий год, слишком много факторов влияет на мнение общества. Очевидно, что после результатов летнего контрнаступления 2023 года радость от побед начала угасать. В сентябре-октябре прошлого года произошла смена парадигмы военных ожиданий, констатирует генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Параллельно с изменением военной стратегии общество перестало принимать идею затяжного противостояния. Несмотря на заявления властей об эпизодических победах, неудачи на востоке Украины и территориальные потери невозможно скрыть.

"Перекрытие военной и финансовой помощи Украине решением Конгресса США, невозможность полноценно использовать западное вооружение против ВС РФ, большая вероятность победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах — все это рисует не радужные перспективы. Украинцы не видят, как можно отвоевать все захваченные территории", — подчеркивает социолог в беседе с Фокусом.

Кроме этого, в конце 2023 года начали активную деятельность оппозиционные политические силы. Доверие к властям стало падать, хотя президент Владимир Зеленский удерживает беспрецедентный для украинских лидеров уровень доверия на уровне 60%, подчеркивает Паниотто.

Цели войны с РФ размыты

Результаты исследования КМИС показывают усталость общества от войны. Главная проблема заключается в отсутствии четкой военной стратегии, реактивная реакция властей на вызовы и их простые решения с точки зрения пиара, а не эффективного управления. Все эти факторы увеличивают процент желающих быстрее завершить войну, делится мнением директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Не поставляет нам Запад вооружение — все, мы готовы говорить с РФ. Отправили помощь — вперед, будем воевать", — описал он непоследовательность ситуации.

Ясность целей могла бы исправить ситуацию, даже если бы война длилась как минимум 20 лет ради возврата к границам 1991 года. Сейчас же, как утверждает Кулик, наблюдается следующая тенденция: с одной стороны высокопоставленные лица говорят о полной победе над Россией, а с другой — о начале переговоров и возобновлении транзита газа.

Агентство Bloomberg недавно выяснило что европейские власти ведут переговоры с Киевом о продолжении поставок российского газа через Украину после истечения срока контракта до конца 2024 года. Обсуждается вариант покупки и закачки газа из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в Европу. Но также есть опасения, что трубопроводы станут военными целями или придут в негодность, тогда их восстановление обойдется дорого.

"Население лишили предсказуемости и возможности строить планы. Постоянно меняются законы, регулирующие жизни украинцев, начиная от мобилизации и заканчивая налогами. Сегодня бизнес строит работу по одной схеме, а завтра поднимаются ставки налогов и собственники думают: закрываться, идти на фронт или бежать из Украины", — замечает специалист.

Будущие сценарии зависят от терпения народа и возможности терпеть все лишения в угоду полной неопределенности, резюмирует Кулик.

Напомним, по данным британского журнала Time, у президента Украины Владимира Зеленского уже просчитывают развитие событий в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, практически весь 2025 год будет "очень тяжелым".

Тем временем российские войска проявляют активность на Ореховском направлении Запорожской области. Оккупанты хотят оттеснить части ВСУ от села Работино.