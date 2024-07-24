Несподіваний результат: чому в Україні збільшується відсоток охочих миру з Росією

Соцопитування показують бажання населення швидко завершити війну з Росією. Суспільство не приймає ідею ведення бойових дій на десятиліття заради повернення до кордонів 1991 року. Фокус поговорив з експертами та з'ясував, до чого призведе така тенденція.

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В Україні стрімко збільшується відсоток людей, готових на територіальні поступки заради закінчення повномасштабної війни з Росією. Тенденція характерна для всіх регіонів країни: як для заходу, так і для південного сходу. З травня 2023 року частка таких українців збільшилася більш ніж утричі: з 10 до 32%, показало нещодавнє дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Кількість неготових відмовитися від втрат територій за будь-яку ціну впала з 84 до 55%. Серед готових до територіальних поступок 73% хочуть, щоб надалі між Україною та РФ закрили кордони, запровадили візовий і митний режими. Ще 16% вважають, що країни мають встановити дружні відносини: з відкритими кордонами та без візового режиму.

Знайшовся й 1% тих, хто вважає, що Росія та Україна можуть перетворитися на одну державу. Прагнення до миру з агресором підкріплюється іншою тенденцією: майже половина респондентів (46%) заявила, що, розв'язавши війну, росіяни прагнуть знищити українську націю. Ще 16% вважають, що Росія бажає зробити з України "маріонеткову державу". Лише 5% вважають, що Москва "проводить денацифікацію та демілітаризацію" без зазіхання на незалежність України.

Представники влади ще на початку липня 2024 року відкидали можливість здачі Росії територій заради завершення бойових дій. Глава Офісу президента України на початку липня заявляв, що Київ дослухається до будь-яких порад стосовно досягнення справедливого миру.

"Але ми не готові піти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... Незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", — наголошував він.

Українці не готові до тривалої війни

В умовах великої війни, яка триває вже третій рік, надто багато чинників впливає на думку суспільства. Очевидно, що після результатів літнього контрнаступу 2023 року радість від перемог почала згасати. У вересні-жовтні минулого року відбулася зміна парадигми військових очікувань, констатує генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.

Паралельно зі зміною військової стратегії суспільство перестало приймати ідею затяжного протистояння. Попри заяви влади про епізодичні перемоги, невдачі на сході України та територіальні втрати неможливо приховати.

"Перекриття військової та фінансової допомоги Україні рішенням Конгресу США, неможливість повноцінно використовувати західне озброєння проти ЗС РФ, велика ймовірність перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах — все це малює не райдужні перспективи. Українці не бачать, як можна відвоювати всі захоплені території", — підсумовує соціолог у бесіді з Фокусом.

Крім цього, наприкінці 2023 року почали активну діяльність опозиційні політичні сили. Довіра до влади почала падати, хоча президент Володимир Зеленський утримує безпрецедентний для українських лідерів рівень довіри на рівні 60%, наголошує Паніотто.

Цілі війни з РФ розмиті

Результати дослідження КМІС показують втому суспільства від війни. Головна проблема полягає у відсутності чіткої військової стратегії, реактивна реакція влади на виклики та їхні прості рішення з погляду піару, а не ефективного управління. Усі ці фактори збільшують відсоток охочих швидше завершити війну, ділиться думкою директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Не постачає нам Захід озброєння — все, ми готові говорити з РФ. Відправили допомогу — вперед, будемо воювати", — описав він непослідовність ситуації.

Ясність цілей могла б виправити ситуацію, навіть якби війна тривала щонайменше 20 років заради повернення до кордонів 1991 року. Зараз же, як стверджує Кулик, спостерігається така тенденція: з одного боку, високопоставлені особи говорять про повну перемогу над Росією, а з іншого — про початок переговорів і відновлення транзиту газу.

Агентство Bloomberg нещодавно з'ясувало, що європейська влада веде переговори з Києвом про продовження поставок російського газу через Україну після закінчення терміну контракту до кінця 2024 року. Обговорюється варіант купівлі та закачування газу з Азербайджану в російські трубопроводи, які йдуть до Європи. Але також є побоювання, що трубопроводи стануть військовими цілями або стануть непридатними, тоді їх відновлення обійдеться дорого.

"Населення позбавили передбачуваності та можливості будувати плани. Постійно змінюються закони, що регулюють життя українців, починаючи від мобілізації та закінчуючи податками. Сьогодні бізнес будує роботу за однією схемою, а завтра піднімають ставки податків і власники думають: закриватися, йти на фронт або тікати з України", — зауважує фахівець.

Майбутні сценарії залежать від терпіння народу та можливості терпіти всі поневіряння на догоду повної невизначеності, резюмує Кулик.

Нагадаємо, за даними британського журналу Time, у президента України Володимира Зеленського вже прораховують розвиток подій у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. За словами одного з високопоставлених українських чиновників, практично весь 2025 рік буде "дуже важким".

Тим часом російські війська проявляють активність на Оріхівському напрямку Запорізької області. Окупанти хочуть відтіснити частини ЗСУ від села Работине.