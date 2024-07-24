Если на выборах победит Трамп: к какому развитию войны готовятся у Зеленского, — TIME

В Киеве прогнозируют что почти весь 2025 год в случае победы Дональда Трампа будет "очень тяжелым". Однако чиновники уже имеют несколько вариантов, как склонить республиканца на свою сторону.

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У президента Украины Владимира Зеленского уже пытаются спрогнозировать будущее, если на президентских выборах в США победит республиканец Дональд Трамп. Об этом говорится в материале TIME, опубликованном 23 июля.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник спрогнозировал, что первые 8-10 месяцев, практически весь 2025 год, будут "очень тяжелыми". Он пояснил, что вероятнее всего Трамп сократит помощь Украине и подтолкнет Зеленского к принятию соглашения в пользу РФ. Ожидается, что республиканец попытается перезагрузить отношения с Владимиром Путиным в начале срока.

"Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", — подчеркнул чиновник.

По его словам, со временем американский политик осознал, что Путину "наплевать на Трампа и его планы", и тогда Украина увидит некоторые преимущества экс-президента США.

Последние два года Зеленский критиковал США за медленную и нерешительную поддержку, а также опасения эскалации. В Киеве предполагают, что в случае победы Трампа, поддержка Вашингтона может стать более решающей.

Британский экс-премьер Борис Джонсон также назвал Трампа достаточно сильным и храбрым, чтобы "спасти Украину" и достичь мира. По его оценке, республиканец способен "остановить губительную заразу конфликта".

"Что бы ни говорили некоторые другие республиканцы об Украине в прошлом, я считаю, что Трамп понимает реальность: поражение Украины будет масштабным поражением Америки", — заверил Джонсон.

Также в Украине рассчитывают, что склонить Трампа на свою сторону помогут союзники из Европы и военно-промышленного комплекса США. Ожидается, что они объяснят, почему поддержка выгодна многим американцам.

"Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику", — отметил неназванный высокопоставленный чиновник.

В материале говорится, что одной из потенциальных связей с окружением Трампа для Киева может стать бывший госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил о готовности занять высокую должность в правительстве и по крайней мере дважды в этом году встречался с главой Офиса президента Андреем Ермаком, назвав его "большим другом".

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп уже раскритиковал свою вероятную соперницу Камалу Харрис. Республиканец назвал вице-президента США "злой и тупой".

В Financail Times сообщили, что президент США Джо Байден будет пытаться завершить соглашения о помощи Украине до завершения своего срока. Ожидается, что максимальная поддержка станет одним из ключевых приоритетов политика, ведь Трамп заявлял о намерении прекратить военную помощь до старта мирных переговоров.