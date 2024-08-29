Не откажутся от земли, НАТО и ЕС: до 80% украинцев не согласны с требованиями РФ, — опрос

Гарантии безопасности, полученные от стран Запада, могут защитить Украину от возможной следующей войны, уверена половина украинцев. В августе 2024 года они не желают уступать территории ради мира, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного 8–15 августа.

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Подавляющее большинство украинцев, от 60 до 80%, не согласны на условия для завершения войны, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Они не соглашаются с оккупацией территории, дорожат вступлением в НАТО и ЕС. В то же время граждане сомневаются, сможет ли Украина долго воевать. При этом они помнят о возможности уменьшения помощи Запада и потерях, которые уже понесли украинцы. О результатах опроса, который проводил Фонд "Демократических инициатив" им. Илька Кучерива вместе с "Центром Разумкова", говорится в отчете, который 29 августа появился на портале учреждения.

Соцопросы в Украине — какие результаты

В описании методики проведения опроса указано, что объем выборки — 2017 человек в возрасте от 18 лет, выбранных в два этапа (сначала — случайный отбор, затем — с учетом демографии). С людьми общались очно в 22 областях Украины: отмечается, что на результаты влияет выезд и война. Дата проведения опроса — 8–15 августа 2024 года, погрешность — 2,3%. Тема опроса — "Война и дипломатия: как украинцы относятся к возможным переговорам и гарантиям безопасности".

Мирные переговоры с РФ

Согласно результатам опроса, 80% респондентов не согласны на потерю территории Украины в обмен на мир с РФ. Кроме того, 70% не желают ради мира отказываться от НАТО и ЕС, свидетельствует инфографика. Видим, что около 10% согласились на потерю территории, 20% — отказываются от НАТО, и 17% — от ЕС. Вопрос, в котором получили такие ответы, состоял из трех частей — в соответствии с основными требованиями Кремля.

Соцопрос в Украине — об отношении украинцев к требованиям РФ Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Украинцам также поставили один отдельный вопрос о том, согласятся ли они на мир, если ценой мира будет оккупация части Украины. На такое согласились почти 20% респондентов, а "против" — до 60%.

Соцопрос в Украине — об обмене территорий на мир Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Потери Украины и мир

Также в соцопросе поинтересовались, как украинцы соотносят потери, которые уже понесла страна, и возможность мирных переговоров. Выяснилось, что около 30% считают, что из-за потерь можно было бы пойти на переговоры. С другой стороны, 45% уверены, что надо бороться дальше именно потому, что потеряно слишком много. В то же время половина граждан сказали, что Украине будет трудно выстоять в длительной войне с РФ. Наибольший процент людей с такими взглядами — на юге (44%).

Соцопрос в Украине — о возможностях в длительной войне Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Соцопрос в Украине — о потерях и мире Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Вина россиян

Социологи поинтересовались у украинцев, как они оценивают вклад россиян в начало и продолжение войны. Почти 65% считают, что именно граждане РФ подталкивают Кремль к боевым действиям. Почти 80% ответили, что все россияне ответственны за агрессию. На инфографике видим, что такого мнения больше всего придерживаются в центре Украины (54%). На юге — меньше всего обвиняют россиян (25%).

Соцопрос в Украине — о давлении россиян на власть Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Соцопрос в Украине — о вине россиян Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Будущая война с РФ

Были также вопросы о возможности будущей войны и того, как от нее можно защититься. Более 60% украинцев уверены, что Россия способна напасть после того, как завершится текущая война. Также видим, что на юге наименьший процент людей полностью согласны с этим тезисом (всего 11%). Столько же (60%) граждан Украины верят, что гарантии безопасности защитят от потенциального вторжения (не указано, что именно имеется в виду под этими гарантиями — финансирование и военная помощь или "ядерный зонтик").

Соцопрос в Украине — будет ли нападение в будущем Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Соцопрос в Украине — о гарантиях безопасности и мире Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Отметим, весной социологи провели очередной опрос украинцев, в котором более половины респондентов заявили, что не верят в освобождение всех оккупированных территорий. В июле состоялся еще один опрос, в котором 44% граждан вроде бы согласились на мирные переговоры с Кремлем, но все равно не были согласны уступать областями.

Напоминаем, в августе президент РФ Владимир Путин объявил, что планирует подготовить экономику к длительной войне, которая будет тянуться до 2030 года. 29 августа украинский военный рассказал о новых ограничениях, которые ввел Китай, и предположил, что это может быть принуждением Украины к миру.