Больше половины украинцев не верят в полный возврат территорий, — соцопрос (инфографика)

Согласно данным исследования общественного мнения группы "Рейтинг", люди в возрасте 18-35 лет настроены более пессимистично, чем старшее поколение. Лишь 50% молодых людей уверены в том, что Силы обороны смогут одолеть врага.

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88% украинцев уверены в победе в войне с Россией, однако только 45% опрошенных считают, что Украина сможет вернуть все утраченные территории. Данные опроса публикует социологическая группа "Рейтинг".

В сравнении с предыдущими исследованиями, которые проводились в феврале 2024 года, наблюдается снижение уверенности в победе страны, отмечают социологи.

Фото: социологическая группа "Рейтинг" Фото: социологическая группа "Рейтинг"

Примечательно, что люди в возрасте 18-35 лет настроены более пессимистично, чем старшее поколение. В победу Украины верят 87% молодых людей, при этом уверены в ней лишь 50%. В то же время 86% граждан в возрасте 36-50 лет верят в победу, из них 56% уверены в этом. У лиц в возрасте 51+ еще более оптимистичный настрой — 91% опрошенных верят в победу. Из них уверены в ней — 65%

Фото: социологическая группа "Рейтинг"

Когда респондентам был задан вопрос о том, какими будут границы Украины после завершения военного конфликта, только 45% заявили, что Украина сохранит все территории, которые принадлежали ей в 1991 году.

Фото: социологическая группа "Рейтинг"

Согласно результатам опроса, мнения украинцев о возвращении территорий распределены следующим образом:

45% считают, что Украина сохранит все свои территории на момент обретения независимости в 1911 году;

7% верят, что Украина вернет только Донбасс, но не Крым;

7% уверены, что Крым вернется к Украине, но без "ДНР" и "ЛНР";

16% считают, что Украина вернет только те территории, которые были под ее контролем до начала военных действий (до 24 февраля 2022 года);

Еще 16% полагают, что Украина потеряет некоторые новые территории;

1% считают, что страна будет полностью оккупирована Россией.

Фото: социологическая группа "Рейтинг"

По мнению респондентов, окончание войны наступит:

в течение года — 26%;

в течение 1-2 лет — 37%;

в течение 3-4 лет — 14%;

в течение 5 лет и более — 8%;

никогда — 3%.

Фото: социологическая группа "Рейтинг"

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Исследование охватило всю территорию Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В опросе приняли участие 2000 респондентов в период с 17 по 21 февраля 2024 года. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2% при доверительной вероятности 0,95.

Напомним, 13 марта публиковались данные опроса группы "Рейтинг", согласно которым 41% украинцев предполагают, что могут стать ветеранами в будущем, а 53% придерживаются противоположного мнения.

Также напомним, что лишь 10% европейцев верят в победу Украины. Согласно обнародованному 21 февраля опросу YouGov, во всех европейских странах наиболее распространенным мнением, которое разделяют почти 37% респондентов, является то, что война закончится "компромиссным урегулированием".