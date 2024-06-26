Почти половина украинцев считают, что события в Украине развиваются неправильно, — опрос

Вместе с тем 29% респондентов верят, что Украина способна преодолеть имеющиеся проблемы в течение ближайших нескольких лет. 11% опрошенных украинцев считают, что страна не может преодолеть имеющиеся трудности.

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33% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, в то же время 47% — противоположного мнения. Однако такое соотношение остается лучшим, чем перед началом полномасштабного вторжения (в декабре 2021 года пропорция составляла 20% и 65,5% соответственно). Это данные соцопроса, который проводила социологическая служба Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года, который был обнародован на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Как указывают социологи, после полномасштабного вторжения РФ доля украинских граждан, которые считали, что события в стране развиваются в правильном направлении, существенно увеличилась (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года), достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года — 61%.

Также опрос показал, что 29% респондентов верят, что Украина может преодолеть имеющиеся проблемы и трудности в течение нескольких ближайших лет, тогда как 46% тоже верят в это, но в более отдаленной перспективе. Что страна не способна преодолеть имеющиеся трудности не верят 11% опрошенных. Остальные не определились с ответом.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях и Киеве. В Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролирует Украина и на которых не ведутся боевые действия. Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

В Украине увеличилось количество граждан, которые считают, что страна может пойти на компромиссы с РФ, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 1 июня.

По данным того же опроса КМИС, 90% украинцев считают, что Зеленский должен возглавлять государство до конца военного положения. 22% опрошенных — противоположного мнения.