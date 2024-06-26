Майже половина українців вважають, що події в Україні розвиваються неправильно, — опитування

Разом з тим 29% респондентів вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми протягом найближчих кількох років. 11% опитаних українців вважають, що країна не може здолати наявні труднощі.

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33% українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку, водночас 47% — протилежної думки. Проте таке співвідношення залишається кращим, ніж перед початком повномасштабного вторгнення (у грудні 2021 року пропорція становила 20% і 65,5% відповідно). Це дані соцопитування, що проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року, яке було оприлюднене на пресконференції в агенції "Інтерфакс-Україна".

Як вказують соціологи, після повномасштабного вторгнення РФ частка українських громадян, які вважали, що події в країні розвиваються в правильному напрямку, істотно збільшилась (з 20% у грудні 2021 року до 51% у вересні-жовтні 2022 року), сягнувши найвищих показників у лютому-березні 2023 року — 61%.

Також опитування виявило, що 29% респондентів вірять, що Україна може подолати наявні проблеми та труднощі впродовж кількох найближчих років, тоді як 46% теж вірять в це, але в більш віддаленій перспективі. Що країна не здатна здолати наявні труднощі не вірять 11% опитаних. Решта не визначилися з відповіддю.

Опитування методом face-to-face проводили у 22 областях та Києві. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — тільки на тих територіях, які контролює Україна і на яких не ведуться бойові дії. Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

В Україні збільшилась кількість громадян, які вважають, що країна може піти на компроміси з РФ, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 26 травня по 1 червня.

За даними того ж опитування КМІС, 90% українців вважають, що Зеленський має очолювати державу до кінця воєнного стану. 22% опитаних — протилежної думки.