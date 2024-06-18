В Україні істотно знизилась кількість противників компромісів з Росією — опитування

Більшість респондентів висловилися за те, що Україна має продовжувати боротьбу проти РФ, скільки буде потрібно.

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В Україні зросла кількість громадян, які вважають, що Україна може піти на компроміси з РФ. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Більшість українців (58%) згодні з твердженням, що "Українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах. Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно" (не згодні з таким твердженням – 30%). Частка тих, хто згодний з цим твердженням, знизилася з останні два роки (у травні 2022 року показник був 80%), проти наразі все одно більшість українців виступають за продовження боротьби стільки, скільки буде потрібно", — йдеться в повіомленні КМІСу.

Зазначається, що при цьому 65% згодні з твердженням, що результати можливих перемовин з Росією мають бути винесені на референдум (не згодні з цим – 25%).

Також сереж українців немає однозначного ставлення до нового закону про мобілізацію. 34% опитуваних погодилися з твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію". 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

Опитування проводилося з 26 травня по 1 червня методом телефонних інтерв'ю. У ньому взяли участь 2011 громадян України, які проживають на територіях, підконтрольних Україні.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, 70% українців вважають, що Володимир Зеленський має лишатися президентом до кінця воєнного стану. Протилежної думки — 22% респондентів.