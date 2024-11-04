Украинцы меньше готовы терпеть войну: на любую продолжительность согласны 63% (инфографика)

В Донецкой и Харьковской областях готовность долго терпеть войну упала почти вдвое, больше всего готовых к длительной войне в западном регионе.

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Киевский международный институт социологии регулярно задает украинцам вопрос "Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?", чтобы оценить динамику настроений в обществе. Результаты последнего исследования показали, что за последние 8 месяцев готовность терпеть войну столько, сколько нужно, среди граждан упала на 10%, больше всего — среди тех, кто верит в большой запас прочности у РФ. КМИС опрашивал украинцев с 20 сентября по 3 октября.

В КМИС отметили, что с начала полномасштабного вторжения до февраля 2024 года ситуация оставалась стабильной, готовность долго нести бремя войны выражали 71-73% украинцев, еще 2-3% были готовы терпеть один год, около 18-21% говорили, что запаса прочности у Украины хватит еще на несколько месяцев.

Существенно упал процент готовых терпеть войну в период между февралем и октябрем 2024 года: последний опрос показал, что терпеть военные действия столько, сколько нужно, согласны 63%. В то же время до 6 % выросла доля тех, по чьему мнению война продлится не менее года, то есть всего на долгий срок рассчитывают 69% опрошенных. Процент тех, кто готов терпеть войну до полугода, остался примерно тем же.

Исследователи отмечают: тех, кто не смог ответить однозначно, стало больше с 4% до 12%, что свидетельствует о росте неопределенности в обществе.

Впервые с начала вторжения готовых терпеть войну среди украинцев стало меньше на 10% Фото: КМИС

В разрезе регионов меньше всего настроения изменились на Западе и в Центре страны.

На Юге тех, кто готов терпеть долгий период, уменьшилось с 68% до 50%, в восточных областях (Донецкой и Харьковской) почти вдвое — с 70% до 38%. Также в этих регионах стало больше тех, кто говорил об условно коротком периоде в несколько месяцев — с 4% до 17% и с 23% до 36% соответственно. Также выросла доля тех, кто не мог определиться с ответом.

Больше всего сократилась доля долго терпеть войну на Юге и Востоке Фото: КМИС

На готовность украинцев терпеть войну влияет восприятие прочности России. Среди опрошенных, которые хуже оценивали ресурсы РФ, терпеть столько, сколько надо, готовы 77%. Среди украинцев, которые верят в значительный запас прочности России, терпеть, сколько понадобится, готовы 52%.

Готовность терпеть войну зависит от оценки силы РФ Фото: КМИС

Опрос провели методом телефонных интервью с 20 сентября по 3 октября 2024 года во всех регионах Украины на подконтрольной правительству Украины территории. Всего было опрошено 989 респондентов.

Отметим, СМИ опубликовали результаты последних опросов в день перед выборами президента США, которые состоятся 5 ноября. Опросы показали, что накануне выборов рейтинги обоих кандидатов сравнялись.

Стоит также напомнить, что 16 октября социологическая служба Центра Разумкова опубликовала опрос, который проводился с 20 по 26 сентября 2024 года. Его результаты показали, что в победу верят 83% украинцев.