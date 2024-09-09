Як українці ставляться до можливого блокування Telegram: КМІС провів опитування (інфографіка)

Переважна більшість українців переконані, що месенджер не слід повністю забороняти. Краще запровадити блокування окремих каналів, які несуть загрозу нацбезпеці та служать майданчиками для протизаконного бізнесу.

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Лише 9% українців стверджують, що треба повністю заборонити Telegram. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) щодо сприйняття нашими співгромадянами загроз безпеці від соціальних мереж.

Водночас лише 26% вважають, що цей месенджер не варто контролювати жодним чином.

Натомість більшість українців, тобто 54% вважають, що повністю забороняти його не варто, але треба запровадити певні обмеження і контроль, на кшталт блокування окремих каналів.

Утім, якщо власники месенджера гіпотетично категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то 60% українців, які спочатку не підтримували повну заборону Telegram в Україні, змінили б свою думку. Але 32% навіть у такому випадку проти "санкцій".

У разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв’язку, 71% підтримають заборону, а не підтримають – 21%. У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають – 20%).

Нагадаємо, на початку серпня голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що через загрози національній безпеці та зв'язок із Росією Україна має розглянути можливість закриття месенджера Telegram.

Пізніше він додав, що Павло Дуров і його незрозумілі зв'язки з Кремлем не є основною причиною, чому необхідно заборонити месенджер в Україні.

На початку травня керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей розповів, що в державних органах України триває дискусія щодо обмеження роботи месенджера Telegram на території країни, однак остаточного рішення ще не ухвалено.