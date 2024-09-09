Как украинцы относятся к возможной блокировке Telegram: КМИС провел опрос (инфографика)

Подавляющее большинство украинцев убеждены, что мессенджер не следует полностью запрещать. Лучше ввести блокировку отдельных каналов, которые несут угрозу нацбезопасности и служат площадками для противозаконного бизнеса.

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Лишь 9% украинцев утверждают, что надо полностью запретить Telegram. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) относительно восприятия нашими согражданами угроз безопасности от социальных сетей.

В то же время только 26% считают, что этот мессенджер не стоит контролировать никоим образом.

Зато большинство украинцев, то есть 54% считают, что полностью запрещать его не стоит, но надо ввести определенные ограничения и контроль, вроде блокировки отдельных каналов.

Впрочем, если владельцы мессенджера гипотетически категорически отказываются блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию, то 60% украинцев, которые изначально не поддерживали полный запрет Telegram в Украине, изменили бы свое мнение. Но 32% даже в таком случае против "санкций".

В случае отказа блокировать каналы российских оккупантов, которые используются для связи, 71% поддержат запрет, а не поддержат — 21%. В случае отказа блокировать каналы по распространению наркотиков 70% поддержат запрет (не поддержат — 20%).

Напомним, в начале августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что из-за угроз национальной безопасности и связи с Россией Украина должна рассмотреть возможность закрытия мессенджера Telegram.

Позже он добавил, что Павел Дуров и его непонятные связи с Кремлем не являются основной причиной, почему необходимо запретить мессенджер в Украине.

В начале мая руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей рассказал, что в государственных органах Украины продолжается дискуссия об ограничении работы мессенджера Telegram на территории страны, однако окончательное решение еще не принято.