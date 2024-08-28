"Против такой свободы": в Раде призвали немедленно заблокировать Telegram

По словам народного депутата от "Слуги народа", Павел Дуров и его непонятные связи с Кремлем не являются основной причиной, почему необходимо запретить мессенджер в Украине. В первую очередь речь идет об избежании "саморазрушения" и "хаоса".

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Последние несколько лет в Украине активно обсуждается вопрос безопасности Telegram, создателем которого является недавно задержанный миллиардер Павел Дуров. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев призвал немедленно заблокировать мессенджер на территории Украины, о чем написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Его немного "достала" дискуссия касаемо Telegram в Украине, ведь защита данного мессенджера ему похожа на "защиту права налить лужу в лифте" или "защиту права наложить кучу под дверью соседа".

"Если это — свобода выражения, то я — враг такой свободы. 3) Защиты права написать на стене подъезда, что девушка, которая кому-то не дала — проститутка. Если это — свобода слова, то я — враг такой свободы. 4) Защиты права торговать наркотой в вашем доме. 5) Защиты права устроить в вашем доме публичный дом с несовершеннолетними", — написал Никита Потураев.

В других пунктах своих аргументов в пользу защиты мессенджера народный депутат написал, что он против свободы обмена информацией, которая используется в Telegram, ведь там можно "поливать грязью всех", а также рушить доверие и репутацию любых государственных и местных органов власти или общественных организаций. В результате, как написал Никита Потураев дальше, анонимные публикации не имеют ничего общего со свободой слова, а являются лишь клеветой и доносом.

"Поэтому, вообще-то, вопрос не в Дурове с его непонятным количеством гражданств, непонятными связями с Кремлем и Лубянкой, и непонятным финансированием. Вопрос в том, смогут ли цивилизованные демократические страны избежать саморазрушения из-за невозможности различить настоящую свободу сознательного демоса от шабаша управляемого извне охлоса. Ах, да! "Тележечка" же очень удобна! А еще очень удобно не мыть руки после туалета, и перед едой. Обычно заканчивается какой-нибудь неприятной эпидемией", — продолжил народный депутат.

Нардеп назвал аргументы в пользу блокировки Telegram в Украине Фото: Скриншот

Напомним, еще 5 августа Никита Потураев высказывался против Telegram. По мнению нардепа от "Слуги народа", в Украине нужно разработать законопроект, который будет требовать от соцсетей и платформ установления диалога с украинским государством. Если же разработчики будут отказываться, то государство будет блокировать их.