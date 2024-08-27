Что скажет Европа: Закроют ли в Украине мессенджер Telegram после ареста Дурова

Суд Франции продлил срок содержания под стражей на двое суток задержанного в субботу, 24 августа, основателя Telegram Павла Дурова. В Украине же после его ареста возобновились дискуссии о дальнейшей деятельности популярного приложения. Что и когда может измениться в работе мессенджера, выяснял Фокус.

Related video

Срок ареста основателя приложения Telegram продлен 25 августа еще на 48 часов. Сотрудники французской воздушно-транспортной жандармерии, напомним, задержали Павла Дурова вечером в минувшую субботу, сразу после приземления его частного бизнес-джета в аэропорту "Ле-Бурже".

Ранее Национальное управление французской судебной полиции выписало ордер на его задержание из-за обвинений в том, что через Telegram осуществляется торговля наркотиками, мошенничество, преступления против детей, а также планируются террористические акты. Отмечалось, что владелец приложения недостаточно делал для того, чтобы предотвратить преступления, и не сотрудничал по этому поводу с тамошними правоохранителями.

Украинские спецслужбы также неоднократно, впрочем, безрезультатно коммуницировали с офисом Telegram, в частности, по удалению российских пропагандистских каналов, которые распространяют враждебные ИПСО.

Росчиновникам поступило указание удалить всю служебную переписку в мессенджере Telegram Фото: Getty Images

Весьма показательно, что сразу после ареста Дурова российское посольство во Франции запросило консульский доступ к нему, попутно обвинив французские власти в "уклонении от взаимодействия".

Между тем, по информации близкого к силовым структурам РФ Telegram-канала Baza, росчиновникам из силовых ведомств, Администрации президента и Министерства обороны поступило указание удалить всю служебную переписку в мессенджере. Публично же призвала удалить всю личную переписку и прекратить пользоваться мессенджером руководитель Russia Today Маргарита Симоньян.

Относительно ареста Павла Дурова высказались также известные западные деятели. В частности, владелец компании Tesla и SpaceX Илон Маск отметил следующее: "Сейчас 2030 год в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился тот или иной мем".

По информации французских СМИ, Париж может использовать обвинения против Дурова, чтобы начать процесс регулирования работы мессенджера на территории ЕС.

Почему в парламенте заговорили о модерировании Telegram

В Украине новость об аресте Павла Дурова возобновила дискуссии о регулировании или даже запрете мессенджера.

"Причина обвинений Дурова — отказ сети сотрудничать с государством и модерировать контент, не допуская преступлений. Именно об этом мой закон, который принципиально не хочет рассматривать власть. Закон касается не только Телеграма, но и других платформ распространения информации. Причиной его появления стало использование Россией таких сетей в войне против нас. Мой проект закона не предлагал никого арестовывать. Он требует контактировать с украинским регулятором, выполнять его требования, иметь прозрачную собственность", — отмечает нардеп от оппозиционной Евросолидарности Николай Княжицкий.

В свою очередь представитель "Голоса" и председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин констатирует: "Владельца ТГ Дурова задерживают по подозрению в содействии мошенничеству. Россия бросает все силы, чтобы его освободить. Дуров, чтобы не быть выданным России, идет на сотрудничество со следствием. Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Потому что именно мы на передовой. Ничто не остановит решение, время которого наступило еще в 2022 году".

В то же время нардеп предполагает, что, скорее всего, меры будут приняты после более жесткого регулирования Telegram в ЕС и, как следствие, дублирования аналогичных шагов в Украине.

Хоть и с определенными нюансами, но к похожему мнению склоняются также и эксперты, с которыми пообщался Фокус.

Почему Telegram не нужно запрещать в Украине

В частности, политолог Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом акцентирует: "Анонимный сегмент в Telegram с большой долей вероятности, а, скорее всего, стопроцентной, является одним из элементов гибридного влияния Российской Федерации. Впрочем, я не думаю, что целесообразно полностью запрещать этот мессенджер. Наряду с тем, как минимум все эти анонимные помойки, многие из которых раскручиваются и финансируются Кремлем для распространения актиукраинских фейков, нужно вычистить и, я думаю, что это вполне реально. И очень хорошо, кстати, что эти дискуссии в Украине возобновились".

Украинские спецслужбы неоднократно, впрочем, безрезультатно коммуницировали с офисом Telegram Фото: Getty Images

Констатировав, что Telegram является очень популярным среди украинцев, эксперт добавил: "Даже многие государственные органы Украины имеют Telegram-каналы, через которые оперативно сообщают важную новостную информацию и тому подобное. Отталкиваясь от этого, как по мне, здесь нужно все же принимать сбалансированное решение. Но стоит осознавать, что принять такое решение при отсутствии непосредственной коммуникации с администрацией Telegram чрезвычайно трудно".

Прогнозируя, сколько в целом может длиться урегулирование данного вопроса, политолог отметил: "Учитывая тот факт, что Telegram оперативно коммуницирует с российскими властями и очень неохотно идет на контакт с Украиной, можно констатировать, что это точно не история одного дня. Наряду с тем, если позиция масштабируется и будет консолидированной с нашими внешними европейскими партнерами, которые сейчас очень часто принимают решения, связанные с гибридными угрозами, Тelegram будет вынужден идти на контакт, учитывая вызовы безопасности, которые стоят перед Украиной, а также соответствующие решения наших властей".

Действительно ли проблема не ограничивается одним Telegram

Политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом отмечает: "Франция, которая арестовала Дурова, в любом случае будет инициировать какие-то решения по Telegram. Эти решения, думаю, будут скоординированы на уровне Европейского Союза и мы также будем действовать соответствующим образом. То есть, если раньше у нас шли, причем достаточно жесткие дискуссии относительно того, как нам реагировать, то сейчас мы будем реагировать в унисон с нашими европейскими партнерами".

Между тем проблема, убежден эксперт, на самом деле гораздо сложнее и касается она не только Telegram.

"Такая же дискуссия, которая у нас идет в отношении Telegram, достаточно давно продолжается в Соединенных Штатах по отношению к TikTok. В феврале текущего года я лично слышал, когда Хиллари Клинтон, выступая во время Мюнхенской конференции безопасности на организованном Фондом Пинчука украинском ланче, заявила, мол, специальное исследование показало, что материалов с российской пропагандой в TikTok в 50 раз больше, чем материалов, освещающих войну в Украине более-менее сбалансировано. Вдумайтесь — в 50 раз! Итак, проблема действительно не только в Telegram, но и в TikTok. Несколько меньше чем в TikTok, но, тем не менее, эта проблема также присутствует и в YouTube. То есть проблема дезинформации и контроля над информационным пространством является более чем серьезной, чем может показаться на первый взгляд".

Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет под собой политических оснований Фото: Getty Images

Telegram, прогнозирует Владимир Фесенко, станет объектом, на котором будут тренироваться вводить комплексные механизмы четкого контроля.

"Я думаю, что сейчас на Дурова будут давить с тем, чтобы он предоставил доступ к ключам шифрования, чтобы ограничить деятельность в мессенджере различных криминальных элементов и, возможно, российской пропаганды также. Если в результате какие-то ограничения будут введены партнерами, Украина будет осуществлять примерно такие же шаги. Что же касается других действий, то даже глава ГУР Буданов очень сдержанно реагирует на эту проблему, говоря о том, что полностью закрыть Telegram невозможно в принципе", — отмечает Владимир Фесенко.

По его мнению, от Telegram потребуют, чтобы он действовал в национальном правовом поле, что, среди прочего, предусматривает регистрацию и открытие в Украине своего представительства. Официальный Киев, убежден политолог, должен координировать свою политику по отношению к популярному мессенджеру с линией международных партнеров, в первую очередь европейских.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет под собой политических оснований. В своем комментарии — фактически первом официальном заявлении относительно задержания Дурова — Макрон отметил, что арест основателя Telegram "состоялся в рамках судебного расследования, которое продолжается". "Это никоим образом не является политическим решением. Это решение принимают судьи", — акцентировал французский лидер.

Он отдельно подчеркнул, что Франция поддерживает свободу выражения взглядов, но в правовом государстве свободы в социальных сетях "реализуются в пределах, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав".