США подали в суд на TikTok за "масштабные" нарушения конфиденциальности детей младше 13 лет

Министерство юстиции США подало 2 августа иск против TikTok и материнской компании ByteDance за неспособность защитить конфиденциальность детей в приложении социальной сети.

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Правительство США заявило, что TikTok нарушил Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете, который требует, чтобы сервисы, предназначенные для детей, получали согласие родителей на сбор личной информации пользователей младше 13 лет. Об этом пишет Reuters.

Этот иск является последним действием США против TikTok и его китайской материнской компании ByteDance в связи с опасениями, что компания неправомерно собирает огромные объемы данных об американцах для китайского правительства, одновременно влияя на контент таким образом, что это может нанести вред американцам.

В иске, к которому также присоединилась Федеральная торговая комиссия, говорится, что его цель — положить конец "незаконным масштабным вторжениям TikTok в личную жизнь детей".

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу

Министерство юстиции заявило, что TikTok сознательно разрешал детям создавать обычные аккаунты TikTok, а затем создавать и делиться короткими видеороликами и сообщениями со взрослыми на обычной платформе TikTok. TikTok собирал личную информацию этих детей, не получая согласия от их родителей.

США утверждают, что на протяжении многих лет миллионы американских детей младше 13 лет используют TikTok, а сайт "собирает и хранит личную информацию детей".

"TikTok сознательно и неоднократно нарушал конфиденциальность детей, угрожая безопасности миллионов детей по всей стране", — заявила председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан, чье агентство в июне передало дело в Министерство юстиции.

Федеральная торговая комиссия (FTC) требует от TikTok штрафа в размере до 51 744 долларов США за каждое нарушение в день за ненадлежащий сбор данных.

В TikTok не стали давать никаких комментариев, но в июне представители компании заявили, что компания уже более года сотрудничает с FTC, чтобы решить проблемы агентства, и заявил, что "разочарован тем, что агентство продолжает судебные разбирательства вместо того, чтобы продолжать работать с нами над разумным решением".

В 2020 году агентство Reuters впервые сообщило, что Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции расследуют обвинения в том, что популярное приложение для социальных сетей не выполнило соглашение 2019 года, направленное на защиту конфиденциальности детей.

Китайская платформа коротких видеороликов насчитывает около 170 миллионов пользователей в США и в настоящее время борется с новым законом, который вынудит ByteDance продать американские активы TikTok к 19 января или подвергнется запрету .

В прошлом году компания столкнулась со штрафами со стороны Европейского союза и Великобритании за обработку данных детей.

Напомним, в апреле народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что в Украине пришло время для военной цензуры, поэтому стоит ограничить использование мессенджера Telegram и соцсети TikTok.