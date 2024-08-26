Отказался сотрудничать: за что задержали Павла Дурова, — Reuters

По словам журналистов, Дуров находится под следствием Национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

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Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции за то, что он отказался сотрудничать с властями Франции в расследовании финансовых и киберпреступлений. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, Дуров находится под следствием Национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством. Его все еще держат под стражей.

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Дурова арестовали во Франции: в Кремле сделали заявление об обвинении

В материале говорится, что компания Telegram не предоставила подробностей ареста, но сообщила, что соблюдает законы Европейского Союза, а ее модерация "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется".

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе", — говорится в заявлении Telegram. "Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

Агентство отметило, что Дуров имеет двойное гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. По оценкам Forbes, его состояние составляет 15,5 млрд долларов. Сам Дуров говорил в апреле, что некоторые правительства пытались оказать на него давление, но мобильное приложение Telegram должно оставаться нейтральной платформой, а не "игроком в геополитике".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Дурова не является политически мотивированным. По его словам, он столкнулся с неправдивой информации про Францию после того, как громко был арестован бизнесмен российского происхождения Павел Дуров. Париж, продолжает глава государства, глубоко привержен свободе слова, инновациям и духу предпринимательства. Эти нормы якобы будут действовать всегда.

Макрон отреагировал на задержания Дурова

Также СМИ сообщали, что чиновникам Кремля приказали удалить переписки в Telegram после задержания Дурова. Так, новая рекомендация касается как сотрудников силовых ведомств, так и представителей Минобороны, администрации президента и правительства. При этом ряд чиновников еще не слышали о нововведении.