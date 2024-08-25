После ареста Дурова: чиновникам Кремля приказали удалить переписки в Telegram, — росСМИ

По данным источников журналистов, новая рекомендация касается как сотрудников силовых ведомств, так и представителей Минобороны, администрации президента и правительства. При этом ряд чиновников еще не слышали о нововведении.

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После задержания предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова российским чиновникам пришло поручение удалить все служебные переписки в мессенджере. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Источники журналистов рассказали, что речь идет про сотрудников ряда силовых ведомств, а также чиновников администрации президента и правительства России. Это указание было выдано и высшим чиновникам из Министерства обороны РФ и ряду крупных бизнесменов.

"Российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. В то же время часть опрошенных "Базой" чиновников заявила, что им указания об удалении переписок не приходили. Впрочем, такие указания от начальства они ожидают уже в грядущий понедельник-вторник", — говорится в сообщении.

В Baza напомнили, что после задержания Павла Дурова французские спецслужбы намерены добиться доступа к перепискам в Telegram, которые связаны с преступными сообществами, а также санкционными компаниями и лицами.

Напомним, 25 августа сообщалось, что вечером субботы во Франции задержали Павла Дурова. Его обвиняют в отказе от сотрудничества в отношении преступлений, совершенных благодаря мессенджеру Telegram. Россиянин объявлен во Франции персоной "нон грата" и ему грозит до 25 лет заключения.

Позже в СНБО объяснили "истерику" РФ из-за задержания Павла Дурова. Москва вскоре получит обвинения в управлении оборотом наркотиков в Европе, писал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Кроме того, разрушится шпионская сеть, которая координируется через мессенджер Telegram.