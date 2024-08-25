Подешевел на тысячу: Toncoin "обвалился" после задержания Дурова (фото)

После задержания Дурова курс криптовалюты "Телеграмм" упал на полторы тысячи долларов. После этого стоимость Toncoin несколько поднялась, но все же не вернулась к предыдущему уровню, свидетельствуют данные инвестиционного портала.

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Через несколько часов после новостей о задержании Дурова стремительно упал курс криптовалюты Toncoin. Владельцы цифровых денег сначала потеряли более тысячи долларов за каждую единицу валюты, но впоследствии курс несколько поднялся. О динамике стоимости криптовалюты, созданной основателем "Телеграмм", рассказали на портале Investing.

Задержание Дурова и курс Toncoin и курс Toncoin

Курс криптовалюты, который показали на портале Investing, обвалился в 23:00 24 августа, свидетельствует инфографика. Еще в 22 ч. один Toncoin стоил 6 7849 долл., а дальше он дешевел в два этапа. В течение первого часа, с 23:00 до 23:59 — падение до 5 9257 долл., в течение следующего часа — "пике" до уровня 5 572 долл. После этого курс несколько поднимался, а затем упал еще ниже — до отметки 5 3730 долл. (в 11 ч. 25 августа).

Максимальная разница с начальной ценой Toncoin — более 1 тыс. долл. Впрочем, после этого ситуация пока стабилизировалась на высшем курсе — есть поднятие до уровня 5 6182, показывают данные портала.

Задержание Дурова — как прыгнул курс Toncoin 24 августа Фото: investing.com

Отметим, ранее Фокус рассказывал о создании криптовалюты Toncoin (название происходит от аббревиатуры Telegram Open Network). Она появилась в 2021 году и основывается на работе децентрализованной компьютерной сети со встроенными прокси-серверами, анонимайзерами. Криптоденьги давали возможность проводить расчеты для владельцев Telegram-каналов. При этом основатель "Телеграм" считал, что криптовалюта поможет поддержать работу мессенджера, который имел мало финансовых поступлений. В феврале 2024 года Дуров сообщил, что пользователи смогут получить 50% доходов от рекламы, но расчеты будут проводиться исключительно в Toncoin.

Арест основателя "Телеграмм" и реакция РФ

О задержании Дурова стало известно вечером 24 августа. Французская телекомпания TF-1 сообщила, что россиянина задержали в аэропорту Ле-Бурже. Согласно информации, полученной от анонимных источников в жандармерии, его подозревают в причастности к ряду преступлений, которые совершались пользователями мессенджера. Среди них — торговля наркотиками и организация терактов. При этом владелец мессенджера отказывался влиять на злоумышленников и не хотел помогать правоохранителям ловить фигурантов.

В росСМИ рассказали, как отреагировали российские власти на задержание Дурова. Сначала МИД России заявил протест против задержания и решил позаботиться о судьбе гражданина, который десять лет назад выехал из страны. Позже появилась реакция заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который объяснил, что Дуров просчитался, когда бежал из России и отказался "помогать" ФСБ.

Напоминаем, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил, почему в РФ так разволновались из-за задержания Дурова.