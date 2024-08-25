"Он просчитался": Медведев раскритиковал задержание Дурова, который якобы отказал ФСБ

Страны Запада задержали Павла Дурова, поскольку он россиянин и его считают непредсказуемым и опасным, заявил Дмитрий Медведев из Совбеза РФ. Он считает, что основатель "Телеграмм" ошибся, когда в прошлом отказал спецслужбам и выехал из России.

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Задержание Павла Дурова свидетельствует о неверном выборе российского предпринимателя-миллиардера, который он сделал десять лет назад. Тогда ему предложили сотрудничать со спецслужбами РФ, он отказался, а теперь стал врагом страна Запада якобы из-за своей национальности. Реакцию на действия французских правоохранителей заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале.

Задержание Дурова и реакция РФ

Реакция Медведева на задержание Дурова появилась в сети в 10:43 — через сутки после событий аэропорта Франции, когда жандармерия сняла россиянина с самолета. Российский чиновник напомнил, как предприниматель и миллиардер Дуров отказался работать на ФСБ РФ и заявил о своей "принципиальной позиции". После этого он выехал за пределы родины и стал "гражданином мира", получив другое гражданство. По мнению Медведева, основатель "Телеграмм" "просчитался", когда уехал из РФ: он получил большие проблемы, чем если бы остался.

В заметке заместителя главы Совбеза РФ отмечается, что задержание Дурова произошло из-за его русской национальности — потому что он "другой крови". С определенного времени россиян начали якобы считать "непредсказуемыми и опасными". Предпринимателя арестовали, потому что он осмелился выбирать родину, считает Медведев.

"Ubi bene ibi patria [где хорошо, там и родина — пер. с лат.]! Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуем и опасен. Другой крови", — написал Медведев.

Задержание Дурова — реакция Медведева на действия основателя "Телеграм" Фото: Скриншот

Основатель Telegram — детали деятельности и ареста

Отметим, ранее Фокус писал о задержании Дурова и его деятельности в РФ и за рубежом. В 2013-14 гг. россиянин отказал ФСБ, которое требовало доступ к персональным данным украинцев в соцсети "ВКонтакте". После этого он уехал из России и занялся развитием мессенджером для обмена сообщениями "Телеграмм". Весной 2024 года мессенджер был третьим по популярности, и в Украине им пользовались более 10 млн человек. Между тем в Верховной Раде сообщили, что работают над законопроектом, который бы ограничил работу этой программы в Украине. Среди прочего предлагали, чтобы его не использовали украинские чиновники. В СНБО тем временем рассказывали, как через этот мессенджер распространяют нарративы российской пропаганды.

24 августа во Франции состоялось задержание Дурова, когда он приземлился в аэропорту Ле-Бурже. Ему инкриминируют поддержку злоумышленников, которые использовали мессенджер для терроризма, распространения наркотиков и запрещенного контента. При этом основатель "Телеграмм" отказывался сотрудничать с правоохранителями и не принимал никаких ограничений для действий злоумышленников. Россиянину грозит 25 лет тюрьмы, написало французское издание TF-1. МИД РФ уже выразил протест относительно задержания Дурова, хотя к нему и не обращались за помощью, утверждают в росСМИ.

Напоминаем, глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко связал задержание Дурова с тайной встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, которая могла состояться в Азербайджане.