"Він прорахувався": Медведєв розкритикував затримання Дурова, який начебто відмовив ФСБ

Країни Заходу затримали Павла Дурова, оскільки він росіянин і його вважають непередбачуваним та небезпечним, заявив Дмитро Медведєв з Радбезу РФ. Він вважає, що засновник "Телеграм" помилився, коли у минулому відмовив спецслужбам та виїхав з Росії.

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Затримання Павла Дурова свідчить про невірний вибір російського підприємця-мільярдера, який він зробив десять років тому. Тоді йому запропонували співпрацювати зі спецслужбами РФ, він відмовився, а тепер став ворогом країна Заходу начебто через свою національність. Реакцію на дії французьких правоохоронців заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв опублікував у Telegram-каналі.

Затримання Дурова і реакція РФ

Реакція Медведєва на затримання Дурова з'явилась у мережі о 10:43 — через добу після подій аеропорту Франції, коли жандармерія зняла росіянина з літака. Російський чиновник нагадав, як підприємець та мільярдер Дуров відмовився працювати на ФСБ РФ і заявив про свою "принципову позицію". Після цього він виїхав за межі батьківщини і став "громадянином світу", отримавши інше громадянство. На думку Медведєва, засновник "Телеграм" "прорахувався", коли виїхав з РФ: він отримав більші проблеми, ніж якби залишився.

У дописі заступника глави Радбезу РФ наголошується, що затримання Дурова сталось через його російську національність — бо він "другої крові". З певного часу росіян почали начебто вважати "непередбачуваними та небезпечними". Підприємця арештували, тому що він насмілився обирати батьківщину, вважає Медведєв.

"Ubi bene ibi patria [де добре, там і батьківщина — пер. з лат.]! Він прорахувався. Для всіх наших спільних тепер ворогів він росіянин – і тому непередбачуваний та небезпечний. Іншої крові", — написав Медведєв.

Затримання Дурова - реакція Медведєва на дії засновника "Телеграм" Фото: Скриншот

Засновник Telegram — деталі діяльності та арешту

Зазначимо, раніше Фокус писав про затримання Дурова та його діяльність у РФ та за кордоном. У 2013-14 рр. росіянин відмовив ФСБ, яке вимагало доступ до персональних даних українців у соцмережі "ВКонтакте". Після цього він виїхав з Росії і зайнявся розвитком месенджером для обміну повідомленнями "Телеграм". Весною 2024 року месенджер був третім за популярністю, і в Україні ним користувались понад 10 млн осіб. Тим часом у Верховній Раді повідомили, що працюють над законопроєктом, який би обмежив роботу цієї програми в Україні. Серед іншого пропонували, щоб його не використовували українські урядовці. У РНБО тим часом розповідали, як через цей месенджер поширюють наративи російської пропаганди.

24 серпня у Франції відбулось затримання Дурова, коли він приземлився в аеропорту Ле-Бурже. Йому інкримінують підтримку зловмисників, які використовували месенджер для тероризму, поширення наркотиків та забороненого контенту. При цьому засновник "Телеграм" відмовлявся співпрацювати з правоохоронцями і не вживав ніяких обмежень для дій зловмисників. Росіянину загрожує 25 років тюрми, написало французьке видання TF-1. МЗС РФ вже висловило протест щодо затримання Дурова, хоч до нього і не звертались за допомогою, стверджують у росЗМІ.

Нагадуємо, голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пов'язав затримання Дурова з таємною зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним, яка могла відбутись у Азербайджані.