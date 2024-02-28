Telegram отдаст владельцам каналов 50% доходов от рекламы: как получить деньги

Мессенджер привлечет всех желающих рекламодателей в дополнительных 100 странах, и даст пользователям заработать, но не все так просто.

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С марта 2024 года владельцы каналов в Telegram смогут получить значительное финансовое вознаграждение за свою работу, а рекламный сервис Telegram Ads будет открыт для всех рекламодателей в 100 новых странах. Об этом сообщил создатель и руководитель мессенджера Павел Дуров в собственном канале.

Дуров отмечает, что сейчас трансляции каналов в Telegram ежемесячно генерируют 1 триллион просмотров. Только 10% этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads — "инструмента продвижения, разработанного с учетом конфиденциальности".

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В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей в почти ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% всех доходов, которые Telegram будет иметь от показа рекламы на их каналах.

Но есть условие — расчеты будут проводиться не в традиционных валютах. Инструментом расчета станет исключительно криптовалюта TON. Павел Дуров объясняет это соображениями конфиденциальности и добропорядочности.

"Чтобы обеспечить быстрые и безопасные платежи за рекламу и снятие средств, мы будем использовать исключительно блокчейн TON. Подобно нашему подходу к именам пользователей Telegram на Fragment, мы будем продавать рекламу и делиться доходом с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст добропорядочный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои Toncoin — или повторно инвестировать их в продвижение и обновление своих каналов", — отмечает владелец Telegram.

Напоминаем, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности страны, и эту проблему надо решать. Представитель ГУР Андрей Юсов говорит, что платформа содержит в себе целый ряд угроз информационной безопасности, и не только.