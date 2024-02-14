"Целый ряд угроз": в ГУР рассказали, в чем опасность Telegram для Украины (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, Киев выстраивает коммуникацию с платформами, которые вызывают определенные вопросы. С Telegram получается сложнее всего, но работа продолжается.

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Мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности Украины, в связи с чем нужно найти варианты решения этой проблемы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов во время брифинга в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" 14 февраля.

По его словам, все угрозы, которые Telegram несет в общество, вполне реальные и вопросы в основном вызывает сама платформа, а не пользователи, которые используют ее.

"Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель украинской разведки добавил, что ему хотелось бы иметь ответы на все вопросы и в целом иметь волшебную кнопку, которая могла бы выключать все, что несет за собой угрозу. К сожалению, пока что это невозможно.

В связи с этим, говорит далее Андрей Юсов, Украина вынуждает выстраивать коммуникацию с администрациями всех платформ и Telegram не является исключением.

"С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Telegram получается тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", — подытожил представитель ГУР.

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Напомним, 29 января сообщалось, что ЦРУ запрещает своим аналитикам использовать Telegram. По данным журналистов, правительство США все больше беспокоит возможность утечки данных в результате нежелательного использования информации.