Telegram-каналы о раздаче повесток: что грозит подписчикам и администраторам

В Украине не запрещено иметь Telegram-каналы и другие социальные сети. Однако ответственность может наступить за публикацию информации, распространение которой запрещено, рассказал адвокат Роман Ухов.

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В Украине во время действия военного положения представители ТЦК и СП имеют право вручать повестки военнообязанным в любом месте. Некоторые Telegram-каналы распространяют информацию об этих местах. Адвокат Роман Ухов в интервью "Суспільному" объяснил, грозит ли наказание администраторам таких групп.

Он отметил, что украинское законодательство не запрещает иметь Telegram-каналы и другие социальные сети. Однако для администраторов каналов может быть предусмотрена ответственность за публикацию информации, распространение которой запрещено.

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"Если вы на этой странице распространяете информацию, что осуществляются определенные мобилизационные мероприятия, если вы точно указываете, что в каком-то районе Днепра осуществляется вручение повесток, если это сопровождается определенными видеофайлами, фотографиями с конкретизацией места, то такие действия правоохранителями расцениваются как препятствование действиям Вооруженных сил Украины", — сказал Роман Ухов.

Ответственность для администраторов таких Telegram-каналов

По его словам, за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, а именно лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В частности, такие действия относятся к преступлениям против государства, а потому ответственность очень строгая.

Под уголовную ответственность, как заметил адвокат, могут не подпадать действия, когда в Telegram-канале размещаются ссылки общего характера без конкретизации и четкого обозначения мест.

"Есть уже приговоры суда, насколько мне известно, как минимум в Киевской области, владельцы указанных telegram-каналов понесли наказание в виде условных сроков", — подчеркнул он.

Ответственность для подписчиков таких Telegram-каналов

Роман Ухов добавил, что для людей, которые подписаны на подобные Telegram-каналы, не предусмотрено никакой ответственности.

Напомним, адвокаты Ирина и Владислав Леоновы заявили, что военнообязанный может обжаловать постановление ВВК в высшей ВВК или в суде. В таком случае мужчина может получить отсрочку от командировки на службу.

Ранее сообщалось, что во время всеобщей мобилизации определенные предприятия, учреждения и организации могут забронировать своих работников от призыва. Однако существует категория граждан, которые не подлежат бронированию несмотря на работу на объектах критической инфраструктуры.