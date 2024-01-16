Telegram-канали про роздачу повісток: що загрожує підписникам та адміністраторам

В Україні не заборонено мати Telegram-канали та інші соціальні мережі. Проте відповідальність може настати за публікування інформації, розповсюдження якої заборонено, розповів адвокат Роман Ухов.

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В Україні під час дії воєнного стану представники ТЦК та СП мають право вручати повістки військовозобов'язаним у будь-якому місці. Деякі Telegram-канали розповсюджують інформацію про ці місця. Адвокат Роман Ухов в інтерв'ю "Суспільному" пояснив, чи загрожує покарання адміністраторам таких груп.

Він зазначив, що українське законодавство не забороняє мати Telegram-канали та інші соціальні мережі. Проте для адміністраторів каналів може бути передбачена відповідальність за публікування інформації, розповсюдження якої заборонено.

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"Якщо ви на цій сторінці розповсюджуєте інформацію, що здійснюються певні мобілізаційні заходи, якщо ви точно вказуєте, що в якомусь районі Дніпра здійснюється вручення повісток, якщо це супроводжується певними відеофайлами, фотографіями з конкретизацією місця, то такі дії правоохоронцями розцінюються як перешкоджання діям Збройних сил України", — сказав Роман Ухов.

Відповідальність для адміністраторів таких Telegram-каналів

З його слів, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, а саме позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Зокрема, такі дії належать до злочинів проти держави, а тому відповідальність є дуже суворою.

Під кримінальну відповідальність, як зауважив адвокат, можуть не підпадати дії, коли в Telegram-каналі розміщуються посилання загального характеру без конкретизації та чіткого позначення місць.

"Є вже вироки суду, наскільки мені відомо, як мінімум у Київській області, власники вказаних telegram-каналів понесли покарання у вигляді умовних термінів", — наголосив він.

Відповідальність для підписників таких Telegram-каналів

Роман Ухов додав, що для людей, які підписані на подібні Telegram-канали, не передбачено жодної відповідальності.

Нагадаємо, адвокати Ірина та Владислав Леонови заявили, що військовозобов'язаний може оскаржити постанову ВЛК у вищій ВЛК або в суді. У такому випадку чоловік може отримати відстрочку від відрядження на службу.

Раніше повідомлялося, що під час загальної мобілізації певні підприємства, установи та організації можуть забронювати своїх працівників від призову. Проте існує категорія громадян, які не підлягають бронюванню попри роботу на об'єктах критичної інфраструктури.