Мобілізація в Україні: кого з чоловіків заборонено бронювати від призову у 2024 році

Об'єкти критичної інфраструктури або підприємства оборонно-промислового комплексу можуть забронювати своїх працівників від мобілізації під час війни.

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Під час загальної мобілізації деякі чоловіки можуть бути заброньовані від призову до лав ЗСУ. Видання "24 Канал" розповіло про категорії громадян, які не можна бронювати.

Деякі підприємства, установи та організації можуть забронювати своїх працівників від мобілізації. Проте існують чоловіки, які не підлягають бронюванню попри те, що вони працюють на об'єктах критичної інфраструктури або на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

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Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може втратити бронь від призову у 2024 році

Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" від мобілізації не можуть бути заброньовані чоловіки, які мають відстрочку від призову. Тоді як відповідно до листа Міноборони від 11 березня 2022 року заборонено бронювати військовозобов'язаних, що мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності. Зокрема, мова йде про спеціальності рядового та старшинського складу, а саме 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Також заборонено бронювати офіцерський склад за групами BOC — 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Детальніше про спеціальності можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, адвокати Ірина та Владислав Леонови розповіли, що українці можуть оскаржити рішення ВЛК у вищій ВЛК або в суді. Чоловік може отримати відстрочку від виряджання на службу в разі оскарження висновку медкомісії.

14 січня народна депутатка Олена Мошенець повідомила, що в новому законопроєкту про мобілізацію розглянуть питання призову людей з інвалідністю. Зокрема, пропонується звільняти від мобілізації та давати відстрочки не за групами, а за списком хвороб.