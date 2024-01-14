Мобилизация в Украине: отсрочку от призыва предлагают выдавать не по группе инвалидности

В новой редакции законопроекта об усилении мобилизации прописаны нормы, которыми предусматривается предоставление отсрочки по списку определенных заболеваний.

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Народный депутат Елена Мошенец рассказала, что в новом законопроекте о мобилизации будет особо рассмотрена мобилизация людей с инвалидностью. Об этом политический деятель рассказала в эфире Национального телемарафона.

Мошенец отметила, что освобождать от мобилизации и давать отсрочку хотят не по группам инвалидности, а по списку болезней.

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По словам народного депутата, есть болезни, с которыми можно выполнять обязанности и быть мобилизованным, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя, "например, туберкулез". Впрочем, она как представитель антикоррупционного комитета обеспокоена тем, что существует значительный коррупционный риск при определении болезней и выдаче справок.

"Как по мне, были очень существенные сдвиги, потому что последний вариант (законопроекта — ред.), о котором я слышала, предусматривает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, которые дадут возможность или иметь отсрочку от мобилизации, или не быть мобилизованными. Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей", — рассказывает Мошенец.

Политический деятель считает, что это очень важно, ведь третья группа инвалидности включает в себя различные заболевания.

"Над этим работает профильное министерство", — добавила Мошенец.

Напомним, депутатов могут лишить брони от мобилизации.

Также Фокус писал о планах касательно мобилизации женщин.