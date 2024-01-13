"Чтобы показать, что все равны": депутатов лишат брони от мобилизации, — СМИ

Базу мобилизированных также смогут расширить за счет чиновников, которым откажут в иммунитете от призыва.

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В ближайшем будущем народные депутаты могут лишиться своего иммунитета перед мобилизацией. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в политической партии "Слуга народа".

По состоянию на сейчас законопроект о мобилизации находится на доработке в Министерстве обороны после отзыва правительством, и, по данным СМИ, разработчики могут попытаться частично смягчить нормы, но общая концепция будет сохранена.

"Пока варианта не видно. Понятно, что надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и т.д., чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", — сказал в разговоре с журналистами представитель политической партии на правах анонимности.

Еще одно предложение, по словам источника, заключалось в том, чтобы в принципе отказаться от принятия крупного законопроекта о мобилизации и заменить его несколькими более мелкими тематическими законопроектами, например, принять отдельные правила о демобилизации. Однако против этого выступило армейское руководство. Они опасались, что солдаты, призванные в первые месяцы полномасштабной войны, в какой-то момент будут демобилизованы в большом количестве, а замены им не будет.

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11 января КМУ отозвал из Верховной Рады законопроект об изменениях в правилах мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. В тот же день министр обороны Рустем Умеров заявил, что готов подать новую версию законопроекта на утверждение Кабинета министров. По словам главы профильного министерства, при подготовке текста были учтены все предложения, согласованные с депутатами на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 12 января, что закон будет вынесен на голосование в первом и втором чтениях в течение нескольких дней или, в крайнем случае, нескольких недель. Он добавил, что никто не возьмет на себя ответственность за "непопулярное решение".

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу законопроекта о мобилизации. По словам главы государства, законопроект о мобилизации должен быть справедливым. Президент также отметил, что еще не ознакомился с конечным вариантом документа.

Также у Зеленского спрогнозировали, когда будет принят закон о мобилизации. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что изменения — неизбежны. Он раскритиковал депутатов за "маленькую попытку пройти между капельками".