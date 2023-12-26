Штрафы до 200 тысяч: на сайте Рады опубликовал текст законопроекта о мобилизации
В документе сказано, что все военнообязанные будут обязаны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в ТЦК, независимо от получения повестки.
В скором времени ожидается усиление мобилизационных мер в Украине. В Верховной Раде Украины был зарегистрирован новый закон, предусматривающий введение более строгих требований к учету и мобилизации граждан. Об этом говорится на сайте парламента в законопроекте № 10378.
При одобрении данного законопроекта народными депутатами, все граждане, подлежащие призыву, будут обязаны явиться в ТЦК в течение 60 дней с момента объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления, даже в случае отсутствия официального уведомления.
В рамках данного законопроекта установлено всего три законные причины для неприбытия в военкомат: стихийные бедствия, болезнь гражданина и утрата близкого родственника или родственников супруги. Граждане, ссылающиеся на эти обстоятельства, должны предоставить соответствующие документы в военкомат.
В источнике также говорится об исключении понятия "ограниченно пригодный" — все уже признанные таковыми будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.
А также в законопроекте сократили отсрочку по инвалидности: остались I и II группы, III группу убрали.
Согласно новому закону, все граждане Украины обязаны зарегистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста, пройти медицинский осмотр и явиться в установленные сроки и место в ТЦК по вызову.
Под новую бронь полностью подпадают только чиновники категории "А". Для категории "Б" и "В" предусмотрено бронирование только до 50% от общего количества военнообязанных.
Также в законопроекте говорится, что базовая военная служба вводится для всех граждан младше 25 лет. Она продлится до 5 месяцев. От данной обязанности освобождаются лица с инвалидностью, а также те, кто уже прошел военную подготовку, включая тех, кто получил гражданство Украины после успешного прохождения военной подготовки.
Отмечается, что к тем, кто уклоняется от выполнения своих воинских обязанностей, будут применяться специальные наказания. Информация о них будет занесена в реестр должников, и к ним будут применяться следующие меры:
- запрет на выезд за границу;
- запрет на проведение сделок с имуществом;
- ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение прав;
- ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;
- отказ в кредитах и ссудах;
- приостановка получения льгот и услуг от государства.
Законопроект еще будет обсуждаться в парламентских комитетах и вызвал волну возмущения среди населения.
Также известно, что на тех, кто уклоняется от мобилизации, будут налагаться не только ограничения в правах, но и значительные штрафы. За нарушение законодательства о военной обязанности предусмотрен штраф в размере от 34 до 85 тысяч гривен, а в случае особого периода – от 153 до 204 тысяч гривен.
Тех, кто откажется от прохождения ВВК, будут наказывать лишением свободы от 3 до 5 лет.
Его рассмотрение нардепы запланировали на 10 января.
Ранее, 12 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Украине готовят "новые инициативы" по мобилизации и президент Владимир Зеленский уже дал указание. По его словам, в нехватке военных нет ничего неожиданного.