Штрафи до 200 тисяч: на сайті Ради опублікували текст законопроєкту про мобілізацію

У документі сказано, що всі військовозобов'язані будуть зобов'язані протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження прибути в ТЦК, незалежно від отримання повістки.

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Незабаром очікується посилення мобілізаційних заходів в Україні. У Верховній Раді України було зареєстровано новий закон, який передбачає введення більш суворих вимог до обліку та мобілізації громадян. Про це йдеться на сайті парламенту в законопроєкті № 10378.

У разі схвалення цього законопроєкту народними депутатами, всі громадяни, які підлягають призову, будуть зобов'язані з'явитися в ТЦК протягом 60 днів з моменту оголошення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження, навіть у разі відсутності офіційного повідомлення.

У рамках цього законопроєкту встановлено всього три законні причини для неприбуття до військкомату: стихійні лиха, хвороба громадянина і втрата близького родича або родичів дружини. Громадяни, які посилаються на ці обставини, мають надати відповідні документи до військкомату.

У джерелі також ідеться про виключення поняття "обмежено придатний" — усі вже визнані такими будуть зобов'язані ще раз пройти медкомісію.

А також у законопроєкті скоротили відстрочку за інвалідністю: залишилися I і II групи, III групу прибрали.

Згідно з новим законом, усі громадяни України зобов'язані зареєструватися в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного або резервіста, пройти медичний огляд і з'явитися у встановлені строки та місце в ТЦК за викликом.

Під нову бронь повністю підпадають тільки чиновники категорії "А". Для категорії "Б" і "В" передбачено бронювання тільки до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних.

Також у законопроєкті йдеться про те, що базова військова служба запроваджується для всіх громадян, молодших за 25 років. Вона триватиме до 5 місяців. Від цього обов'язку звільняються особи з інвалідністю, а також ті, хто вже пройшов військовий вишкіл, включно з тими, хто отримав громадянство України після успішного проходження військового вишколу.

Зазначається, що до тих, хто ухиляється від виконання своїх військових обов'язків, застосовуватимуть спеціальні покарання. Інформацію про них буде занесено до реєстру боржників, і до них застосовуватимуть такі заходи:

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання прав;

обмеження права на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова в кредитах і позиках;

призупинення отримання пільг і послуг від держави.

Законопроєкт ще обговорюватиметься в парламентських комітетах і викликав хвилю обурення серед населення.

Також відомо, що на тих, хто ухиляється від мобілізації, накладатимуться не лише обмеження в правах, а й значні штрафи. За порушення законодавства про військовий обов'язок передбачено штраф у розмірі від 34 до 85 тисяч гривень, а в разі особливого періоду — від 153 до 204 тисяч гривень.

Тих, хто відмовиться від проходження ВВК, каратимуть позбавленням волі від 3 до 5 років.

Його розгляд нардепи запланували на 10 січня.

Раніше, 12 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що в Україні готують "нові ініціативи" щодо мобілізації, і президент Володимир Зеленський уже дав вказівку. За його словами, у нестачі військових немає нічого несподіваного.