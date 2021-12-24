Пользователи Telegram смогут расплачиваться друг с другом криптовалютой Toncoin

Сервис Donate позволит тратить монеты на пожертвования блогерам и оплату подписок на платные каналы.

Пользователи мессенджера Telegram смогут совершать платежи с криптовалютой Toncoin. Подробности на канале Subscription рассказали создатели проекта Donate.

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Donate — это платежный сервис, одобренный руководством Telegram, с его помощью пользователи могут жертвовать деньги ("донатить") понравившимся каналам или оплачивать подписки. Администраторы, в свою очередь, будут получать доход в монетах Toncoin (TON). Сервис и блокчейн TON недавно стали официальными партнерами.

Согласно посту, Donate запускает акцию в сотрудничестве с блокчейном The Open Network. Люди, которые используют Toncoin в Telegram, смогут получить дополнительные бонусы. К примеру, каналам, которые получили доход в криптовалюте, обеспечат рекламу на втрое большую сумму. Например, если автор за неделю за неделю 100 евро, то Donate отрекламирует его на 300 евро.

Вдобавок, администраторам сообществ пообещали своеобразный "кешбэк" за каждый платеж, произведенный в Toncoin. Все поступления в этой криптовалюте увеличатся на 10%, а для первых десяти каналов-участников прибавка составит 20%.

TON — это блокчейн, созданный Николаем и Павлом Дуровыми в 2017 году, но братья и Telegram отказались от провалившегося проекта. С тех пор сеть поддерживает фонд TON. Недавно он провел ребрендинг и переименовал криптовалюту в Toncoin. Накануне Павел Дуров в своем Telegram-канале поздравил команду с развитием технологии:

"Я горжусь тем, что созданная нами технология жива и развивается. Когда дело доходит до масштабируемости и скорости, TON по-прежнему опережает все остальное в области блокчейнов. Было бы обидно видеть, что этот проект не приносит пользу человечеству".

По данным Coinmarketcap, после публикации Павла Дурова курс Toncoin подскочил более, чем в два раза — c $2,3 до $3,9. На момент написания новости стоимость криптовалюты составляла $3,8. Свой исторический рекорд она установила 11 ноября на уровне $5,36.

Ранее писали, что инвестиционный фонд Da Vinci Capital потребовал возместить ущерб со стороны TON Inc. и Telegram Inc за криптовалютный проект на миллионы долларов. В начале 2018 года Павел Дуров объявил о создании блокчейн-платформы TON для криптовалюты Gram и продал токенов на $1,7 млрд. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала Gram ценной бумагой, но запретила ее выпуск. В конечном итоге Павел Дуров и Telegram в 2020 году отказались от проекта.