Користувачі Telegram зможуть розплачуватися одне з одним криптовалютою Toncoin

Сервіс Donate дозволить витрачати монети на пожертвування блогерам та оплату передплат на платні канали.

Користувачі месенджера Telegram зможуть робити платежі з криптовалютою Toncoin. Подробиці на каналі Subscription розповіли творці проєкту Donate.

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Donate — це платіжний сервіс, схвалений керівництвом Telegram, за його допомогою користувачі можуть жертвувати гроші ("донатити") каналам, що сподобалися, або оплачувати підписки. Адміністратори, у свою чергу, отримуватимуть дохід у монетах Toncoin (TON). Сервіс та блокчейн TON нещодавно стали офіційними партнерами.

Відповідно до посту, Donate запускає акцію у співпраці з блокчейном The Open Network. Люди, які використовують Toncoin у Telegram, зможуть отримати додаткові бонуси. Наприклад, канали, які отримали дохід у криптовалюті, забезпечать рекламу на втричі більшу суму. Наприклад, якщо автор за тиждень отримає 100 євро, Donate відрекламує його на 300 євро.

Крім того, адміністраторам спільнот пообіцяли своєрідний "кешбек" за кожен платіж, виконаний на Toncoin. Усі надходження в цій криптовалюті збільшаться на 10%, а для перших десяти каналів-учасників збільшення становитиме 20%.

TON — це блокчейн, створений Миколою і Павлом Дуровими у 2017 році, але брати і Telegram відмовилися від проєкту, що провалився. З того часу мережа підтримує фонд TON. Нещодавно він провів ребрендинг і перейменував криптовалюту на Toncoin. Напередодні Павло Дуров у своєму Telegram-каналі привітав команду з розвитком технології:

"Я пишаюся тим, що створена нами технологія жива і розвивається. Коли справа доходить до масштабованості та швидкості, TON, як і раніше, випереджає все інше в галузі блокчейнів. Було б прикро бачити, що цей проєкт не приносить користі людству".

За даними Coinmarketcap, після публікації Павла Дурова курс Toncoin підскочив у понад два рази — з $2,3 до $3,9. На момент написання новини вартість криптовалюти становить $3,8. Свій історичний рекорд вона встановила 11 листопада на рівні 5,36 дол.

Раніше писали, що інвестиційний фонд Da Vinci Capital вимагає відшкодувати збитки з боку TON Inc. та Telegram Inc за криптовалютний проєкт на мільйони доларів. На початку 2018 року Павло Дуров оголосив про створення блокчейн-платформи TON для криптовалюти Gram і продав токенів на $1,7 млрд. Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) визнала Gram цінним папером, але заборонила її випуск. Зрештою Павло Дуров та Telegram у 2020 році відмовилися від проєкту.