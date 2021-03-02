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Как пользователи Telegram помогут Дурову вернуть долг в десятки миллионов долларов

Ирина Рефаги
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Павед Дуров вернет долг инвесторам TON
Фото: kod.ru

Что предпримет создатель Telegram, чтобы рассчитаться с инвесторами провалившегося блокчей-проекта TON.

На днях Павла Дурова уведомили о том, что фонд Da Vinci Capital намерен подать иск против двух его компаний — TON Inc. и Telegram Inc. В частности, инвесторы требуют возместить ущерб за криптовалютный проект, потерпевший фиаско. Если в течение 14-ти дней Дуров не выплатит компенсацию, а это несколько десятков миллионов долларов, то фонд подаст судебный иск в Лондоне, и чем тогда обернется дело, даже страшно представить. Фокус разбирается в ситуации.

Что происходит сейчас?

Как сообщает издание Forbes, в феврале 2021 года фонд Da Vinci Capital отправили уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc. Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам компании TON Inc. Об этом СМИ сообщил собственный источник и уверил, что речь идет о компенсации в размере $100 млн. Однако другие два источника сообщили, что в письме, направленному в Telegram Inc. речь идет о $20 млн. Издание подчеркивает, что установить истинный размер требуемой компенсации не удалось. Но в любом случае, сумму запрашивают немаленькую.

Примечательно, что в письме есть формулировка, которая звучит как "letter before claim". Это означает, что потенциальный истец предупреждает потенциального ответчика о своем намерении подать в суд. Иными словами, Павлу Дурову дают последнее предупреждение о том, что через какое-то время будет подан реальный иск. Источник сообщил изданию, что, скорее всего, подавать в суд будут в Лондоне, а потом "подтянутся другие юрисдикции". Юрист Павел Иккерт добавил, что Дуров не обязан отвечать на такое письмо. Что касается участников конфликта, то они отказались от комментариев.

Da Vinci Capital инвестиции
Управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко
Фото: Семён Кац/Inc.

С чего все началось?

В начале 2018 года Дуров объявил о том, что собирается запустить блокчейн-платформу TON для криптовалюты Gram. С этой целью он продал 2,9 млрд токенов и привлек $1,7 млрд. Инвесторами стали россияне и компании, за которыми стоят россияне:

  • Disruptive Era Fund, находящийся под управлением Da Vinci Capital (управляющий партнер Олег Железко). Сумма сделки на покупку токенов — $72,1 млн. Сумма инвестиций — $45,4 млн (согласно документации SEC).
  • Space Investments (согласно данным SEC, эта компания связана с компанией InVenture Partners Сергея Азатяна). Сумма сделки на покупку токенов — $65,3 млн.
  • Роман Абрамович (в представлении не нуждается).
  • Юрий Мильнер, владелец DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group.
  • Сергей Солонин, основатель Qiwi.
  • Саид Гуцериев, генеральный директор нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест".
  • Давид Якобашвили, сооснователь "Вимм-Билль-Данна".

Работа над созданием платформы кипела вовсю: планировалось, что запуск состоится осенью 2019 года. Однако запуск был бы невозможен без санкции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) (именно Штаты являлись юрисдикцией TON). Когда регулятор изучил всю документацию, он счел действия Telegram нарушающими законодательство США о ценных бумагах, подал в суд и добился временного судебного запрета на выпуск Gram.

блокчейн TON мессенджер Telegram
Вот в такой связке должны были работать блокчейн-платформа TON и Telegram
Фото: habr.com

В итоге, Дуров добился того, что SEC признала криптовалюту Gram ценной бумагой. Признать признала, но ее выпуск запретила. Так как договора с инвесторами предусматривали риски, Павел обязан теперь вернуть 72% от суммы вложенных инвестиций тем инвесторам, которые хотят забрать свои деньги незамедлительно. А тем, кто может подождать до 31 апреля 2021 года, он должен вернуть 110%. То есть, вернуть все вложенные деньги да еще и с процентами. По итогу, Telegram до конца апреля вынужден отдать инвесторам более $600 млн. И если инвесторы, находящиеся в юрисдикции РФ, готовы ждать, то инвесторы, находящиеся в юрисдикции Великобритании или США, хотят забрать деньги прямо сейчас. И имеют на это право. Но Павел, видимо, их не отдал, поэтому и получил предупреждение о готовящемся иске.

Что предпримет Павел Дуров?

В начале 2021 года стало известно, что Telegram намерен взять в долг $1 млрд, чтобы рассчитаться с инвесторами. Дело в том, что собственного капитала компании не хватит: издание VTimes сообщает, что компания убыточна (убыток в 2019 г. составил $150 млн, а в 2018 г. — $172 млн) и имела отрицательный капитал ($323,5 млн в 2019 г. и и $172,7 млн в 2018 г.). Но при таких показателях, компания взяла обязательства, которые превышали ее активы. Аудиторы из PwC усомнились в том, что компания сможет продолжать непрерывную деятельность при таких показателях. "За первую половину 2020 г. проблема не разрешилась: сохранился дефицит в $172 млн", — говорится в статье VTimes.

Что же придумал Дуров? Он не стал одалживать $1 млрд в прямом понимании этого слова, а предложил инвесторам вложиться на эту сумму в облигации его компании, пообещав монетизировать мессенджер. Если ему удастся такой маневр, то он сможет вернуть деньги в течение пяти лет.

Издание "Коммерсантъ" сообщило, что евробонды Telegram будут размещены в начале марта 2021 года, ставка купона составит 6-8%, срок — 5 лет. По окончании срока бонды могут быть конвертированы в акции Telegram с дисконтом 10% к рыночной цене, но только при условии, что к тому времени он выйдет на IPO. Минимальный чек составляет $50 млн. Журналисты Forbes взялись оценить риски данной затеи и пришли к выводу, что "Telegram использует типичную для венчурного финансирования схему, при этом непонятно, зачем упаковывать это в облигации". А один из экспертов заметил, что "… это больше похоже на заем под честное слово через бонды. Неизвестны финансовые показатели, а значит, сложно рассчитать метрики долга и в конечном итоге ставку".

Согласно новому плану, монетизации подлежит, прежде всего, размещение рекламы в Telegram-каналах. Иными словами, будет внедрена система по типу Google AdSense, когда рекламодатель платит за размещение рекламы на разных сайтах, а владельцы сайтов, поместивших эту рекламу, получают доход за клики. Либо будет интегрирована система, как у Facebook, когда рекламодатель платит за размещение рекламы в соцсети, а взамен получает переходы на свои страницы/группы/сайты. Сейчас в мессенджере существует множество рекламных бирж — сервисов, которые позволяют владельцам каналов находить клиентов и продавать места под рекламу. За свои услуги они берут небольшую плату — 50 российских рублей за разовое размещение (чуть менее 19 грн), или 200 — 300 рублей (76 — 114 грн) за возможность постить раз в сутки объявления о поиске клиентов в течение месяца. Но сам мессенджер с этого ничего не имел. А теперь — будет.

В компании заявляют, что ежемесячно мессенджер генерирует около 350 млрд показов аудитории на 42 млн активных каналов. Если ежегодный рост аудитории будет составлять 40%, то к 2025 году число показов вырастет до 2 трлн, а каждый десятый показ будет рекламным. Вполне вероятно, что такая схема поможет погасить долг. Однако, выходит, что долги Павел Дуров будет возвращать не только за счет облигаций, но и за счет пользователей.