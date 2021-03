Как пользователи Telegram помогут Дурову вернуть долг в десятки миллионов долларов

Что предпримет создатель Telegram, чтобы рассчитаться с инвесторами провалившегося блокчей-проекта TON.

На днях Павла Дурова уведомили о том, что фонд Da Vinci Capital намерен подать иск против двух его компаний — TON Inc. и Telegram Inc. В частности, инвесторы требуют возместить ущерб за криптовалютный проект, потерпевший фиаско. Если в течение 14-ти дней Дуров не выплатит компенсацию, а это несколько десятков миллионов долларов, то фонд подаст судебный иск в Лондоне, и чем тогда обернется дело, даже страшно представить. Фокус разбирается в ситуации.

Что происходит сейчас?

Как сообщает издание Forbes, в феврале 2021 года фонд Da Vinci Capital отправили уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc. Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам компании TON Inc. Об этом СМИ сообщил собственный источник и уверил, что речь идет о компенсации в размере $100 млн. Однако другие два источника сообщили, что в письме, направленному в Telegram Inc. речь идет о $20 млн. Издание подчеркивает, что установить истинный размер требуемой компенсации не удалось. Но в любом случае, сумму запрашивают немаленькую.

Примечательно, что в письме есть формулировка, которая звучит как "letter before claim". Это означает, что потенциальный истец предупреждает потенциального ответчика о своем намерении подать в суд. Иными словами, Павлу Дурову дают последнее предупреждение о том, что через какое-то время будет подан реальный иск. Источник сообщил изданию, что, скорее всего, подавать в суд будут в Лондоне, а потом "подтянутся другие юрисдикции". Юрист Павел Иккерт добавил, что Дуров не обязан отвечать на такое письмо. Что касается участников конфликта, то они отказались от комментариев.

[ + – ] Управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко Фото: Семён Кац/Inc.

С чего все началось?

В начале 2018 года Дуров объявил о том, что собирается запустить блокчейн-платформу TON для криптовалюты Gram. С этой целью он продал 2,9 млрд токенов и привлек $1,7 млрд. Инвесторами стали россияне и компании, за которыми стоят россияне:

Disruptive Era Fund, находящийся под управлением Da Vinci Capital (управляющий партнер Олег Железко). Сумма сделки на покупку токенов — $72,1 млн. Сумма инвестиций — $45,4 млн (согласно документации SEC).

Space Investments (согласно данным SEC, эта компания связана с компанией InVenture Partners Сергея Азатяна). Сумма сделки на покупку токенов — $65,3 млн.

Роман Абрамович (в представлении не нуждается).

Юрий Мильнер, владелец DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group.

Сергей Солонин, основатель Qiwi.

Саид Гуцериев, генеральный директор нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест".

Давид Якобашвили, сооснователь "Вимм-Билль-Данна".

Работа над созданием платформы кипела вовсю: планировалось, что запуск состоится осенью 2019 года. Однако запуск был бы невозможен без санкции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) (именно Штаты являлись юрисдикцией TON). Когда регулятор изучил всю документацию, он счел действия Telegram нарушающими законодательство США о ценных бумагах, подал в суд и добился временного судебного запрета на выпуск Gram.

[ + – ] Вот в такой связке должны были работать блокчейн-платформа TON и Telegram Фото: habr.com

В итоге, Дуров добился того, что SEC признала криптовалюту Gram ценной бумагой. Признать признала, но ее выпуск запретила. Так как договора с инвесторами предусматривали риски, Павел обязан теперь вернуть 72% от суммы вложенных инвестиций тем инвесторам, которые хотят забрать свои деньги незамедлительно. А тем, кто может подождать до 31 апреля 2021 года, он должен вернуть 110%. То есть, вернуть все вложенные деньги да еще и с процентами. По итогу, Telegram до конца апреля вынужден отдать инвесторам более $600 млн. И если инвесторы, находящиеся в юрисдикции РФ, готовы ждать, то инвесторы, находящиеся в юрисдикции Великобритании или США, хотят забрать деньги прямо сейчас. И имеют на это право. Но Павел, видимо, их не отдал, поэтому и получил предупреждение о готовящемся иске.

Что предпримет Павел Дуров?

В начале 2021 года стало известно, что Telegram намерен взять в долг $1 млрд, чтобы рассчитаться с инвесторами. Дело в том, что собственного капитала компании не хватит: издание VTimes сообщает, что компания убыточна (убыток в 2019 г. составил $150 млн, а в 2018 г. — $172 млн) и имела отрицательный капитал ($323,5 млн в 2019 г. и и $172,7 млн в 2018 г.). Но при таких показателях, компания взяла обязательства, которые превышали ее активы. Аудиторы из PwC усомнились в том, что компания сможет продолжать непрерывную деятельность при таких показателях. "За первую половину 2020 г. проблема не разрешилась: сохранился дефицит в $172 млн", — говорится в статье VTimes.

Что же придумал Дуров? Он не стал одалживать $1 млрд в прямом понимании этого слова, а предложил инвесторам вложиться на эту сумму в облигации его компании, пообещав монетизировать мессенджер. Если ему удастся такой маневр, то он сможет вернуть деньги в течение пяти лет.

Издание "Коммерсантъ" сообщило, что евробонды Telegram будут размещены в начале марта 2021 года, ставка купона составит 6-8%, срок — 5 лет. По окончании срока бонды могут быть конвертированы в акции Telegram с дисконтом 10% к рыночной цене, но только при условии, что к тому времени он выйдет на IPO. Минимальный чек составляет $50 млн. Журналисты Forbes взялись оценить риски данной затеи и пришли к выводу, что "Telegram использует типичную для венчурного финансирования схему, при этом непонятно, зачем упаковывать это в облигации". А один из экспертов заметил, что "… это больше похоже на заем под честное слово через бонды. Неизвестны финансовые показатели, а значит, сложно рассчитать метрики долга и в конечном итоге ставку".

Согласно новому плану, монетизации подлежит, прежде всего, размещение рекламы в Telegram-каналах. Иными словами, будет внедрена система по типу Google AdSense, когда рекламодатель платит за размещение рекламы на разных сайтах, а владельцы сайтов, поместивших эту рекламу, получают доход за клики. Либо будет интегрирована система, как у Facebook, когда рекламодатель платит за размещение рекламы в соцсети, а взамен получает переходы на свои страницы/группы/сайты. Сейчас в мессенджере существует множество рекламных бирж — сервисов, которые позволяют владельцам каналов находить клиентов и продавать места под рекламу. За свои услуги они берут небольшую плату — 50 российских рублей за разовое размещение (чуть менее 19 грн), или 200 — 300 рублей (76 — 114 грн) за возможность постить раз в сутки объявления о поиске клиентов в течение месяца. Но сам мессенджер с этого ничего не имел. А теперь — будет.

В компании заявляют, что ежемесячно мессенджер генерирует около 350 млрд показов аудитории на 42 млн активных каналов. Если ежегодный рост аудитории будет составлять 40%, то к 2025 году число показов вырастет до 2 трлн, а каждый десятый показ будет рекламным. Вполне вероятно, что такая схема поможет погасить долг. Однако, выходит, что долги Павел Дуров будет возвращать не только за счет облигаций, но и за счет пользователей.